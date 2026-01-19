Calciomercato Torino / Contro la Juventus, Pisacane non ha fatto giocare il suo centrocampista, che può trasferirsi in granata

Nella serata di ieri, nel finale della partita persa dal Toro per 0-2 contro la Roma, si è rivisto in campo Tino Anjorin. Il centrocampista inglese ha sostituito Ilkhan, ma non ha dato più di tanto all’occhio la sua prestazione che potrebbe essere anche una delle ultime con la maglia del Torino, considerato che il centrocampista è al centro della trattativa con il Cagliari che prevede anche il possibile approdo in granata di Matteo Prati.

La formula della trattativa

L’arrivo di Prati in cambio di Anjorin non sarebbe però a titolo definitivo, ma la società granata sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto, in modo che il Toro possa valutare di scegliere se tenere o meno Prati anche per il futuro del club. Nonostante ciò Prati rimane un profilo molto interessante del calcio italiano e inoltre molto giovane e di prospettiva, potrebbe rivelarsi un ottimo innesto per la squadra di Baroni.

La trattativa però è ancora ben lontana dalla conclusione, per questo sono previsti nuovi colloqui tra le parti nei prossimi giorni. Nel frattempo è da segnalare che sabato, nel corso di Cagliari-Juventus, Prati è rimasto per tutto il tempo seduto in panchina: il centrocampista fino a questo momento aveva saltato una sola partita in campionato e spesso era stato schierato titolare da Pisacane. L’esclusione di sabato è stata anche legata al mercato.

Calciomercato Torino: il primo rinforzo sarà Obrador

In attesa che si sblocca la trattativa per Prati e Anjorin, i granata si preparano ad accogliere Obrador in maniera ufficiale: già presente ieri sera in tribuna, come ha fatto sapere il presidente Cairo dopo il match, il terzino ora sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con il Torino.