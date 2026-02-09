Il difensore francese, ora al Mantova, ha inaugurato il nuovo capitolo della sua carriera partendo subito da titolare

Dopo appena due presenze in campionato e due in Coppa Italia, il Torino ha deciso di cedere Dembélé in prestito fino al termine della stagione.

Il difensore francese è così approdato al Mantova, dove ha trovato subito spazio dal primo minuto: all’esordio contro il Bari, gara conclusa con il successo dei padroni di casa, il classe 2004 si è messo in evidenza tra i migliori in campo, sfiorando anche la rete alla sua prima apparizione in biancorosso.

Dembélé riparte dalla Serie B

Avendo trovato raramente spazio in campo, Dembélé ha scelto di intraprendere l’avventura in prestito alla ricerca di maggiore continuità e dell’opportunità di accrescere la propria esperienza tra i professionisti. Il difensore francese è approdato al Mantova con l’obiettivo di contribuire alla risalita della squadra dalle zone basse della classifica e di centrare la permanenza in Serie B anche nella prossima stagione. Attualmente il club lombardo occupa il 15° posto, posizione raggiunta grazie ai tre punti conquistati nell’ultima giornata, che hanno permesso ai biancorossi di portarsi momentaneamente fuori dalla zona calda, con Entella, Reggiana, Spezia e Bari distanti al massimo tre punti.

Dembélé come esterno di centrocampo

Nelle ultime settimane di campionato, il Mantova ha prediletto il 3-4-2-1 come modulo di riferimento, e in questo contesto Dembélé è stato impiegato come esterno di centrocampo, con il compito di sostenere le manovre offensive e contenere quelle avversarie in fase difensiva. In questo ruolo, il francese si è reso pericoloso anche in attacco, effettuando due tiri verso l’area avversaria, uno dei quali ha sfiorato l’aumento del vantaggio per i biancorossi. Questa posizione gli consentirà di accumulare esperienza come supporto offensivo, un aspetto che potrebbe rivelarsi utile al suo ritorno a Torino, dove potrà contribuire anche come laterale di centrocampo.