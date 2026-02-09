L’austriaco, a lungo indicato come titolare, potrebbe scivolare nelle gerarchie a causa dell’aumento della concorrenza nel suo ruolo

Il Torino, dall’introduzione del 3-5-2, raramente è riuscito a sfruttare appieno le potenzialità delle corsie laterali, come dimostra il rendimento altalenante di Lazaro e Pedersen, due tra gli esterni meno prolifici del campionato.

Su tutti, l’austriaco nelle ultime settimane è spesso mancato di incisività, rendendosi protagonista più per imprecisioni difensive che per spunti offensivi. Contro la Fiorentina Lazaro ha sfiorato il gol con una conclusione di mancino che si è spenta alta sopra la traversa, ma tra le note negative è stata invece sanzionata la sua ammonizione, nata a seguito di uno dei tanti interventi irregolari effettuati dall’esterno.

Prestazioni in calo, il posto da titolare in dubbio

Nelle ultime settimane Lazaro non è mai riuscito a risultare decisivo, apparendo spesso fuori posizione e poco in sintonia con i compagni, con i quali in più occasioni ha avuto confronti difficili in campo a seguito dei consueti errori in fase di impostazione. L’austriaco sembra essere ben lontano dalle prestazioni della stagione 2024/225, in cui si era distinto come un prezioso jolly offensivo della squadra di Vanoli, che grazie a lui ha spesso trovato la via della rete.

Tanti concorrenti, i ballottaggi si accendono

Nonostante un leggero turnover nell’ultima settimana, Baroni ha più volte dimostrato, attraverso le sue scelte, di preferire Pedersen a Lazaro come esterno di destra di riferimento. L’austriaco ha recentemente beneficiato di un minutaggio elevato a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Pedersen e Aboukhlal, ma con il loro pieno recupero potrebbe ora andare incontro a un significativo ridimensionamento all’interno della rosa. Sulla corsia sinistra, invece, Baroni potrebbe tornare a puntare su Obrador e Aboukhlal nelle prossime uscite: due esterni che, pur avendo avuto poche opportunità, hanno mostrato spunti interessanti in fase offensiva, lasciando però ancora margini di miglioramento sul piano difensivo.