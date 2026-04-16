Le autorità hanno fermato la vendita dei biglietti del settore ospite a Cremona: i tifosi del Torino non potranno assistere alla gara

Le autorità di pubblica sicurezza hanno disposto limitazioni in vista della sfida tra Cremonese-Torino, in programma domenica 19 aprile alle ore 12:30. La vendita dei biglietti per l’incontro sarà infatti vietata a tutti i residenti nella provincia di Torino. La decisione rientra nelle misure adottate per garantire l’ordine pubblico in occasione della gara a seguito degli scontri avvenuti dopo l’ultima partita di campionato tra un gruppo dei tifosi del Torino che stavano lasciando lo stadio e alcuni sostenitori del Verona.

Il comunicato del Torino

Il Torino ha condiviso la nota in merito al divieto della trasferta sul proprio sito ufficiale: “L’USC Cremonese comunica che, a seguito dell’ordinanza emanata dal CASMS, per la gara Cremonese vs Torino, in programma il 19 aprile alle ore 12:30 presso lo Stadio Giovanni Zini, è stata disposta la limitazione della vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Torino. Pertanto, i titoli d’ingresso acquistati per i residenti in tale provincia verranno automaticamente annullati e rimborsati secondo le modalità previste. Si informa inoltre che non sarà consentito l’accesso in nessuno dei settori dello stadio ai residenti nella Provincia di Torino, anche se in possesso di un biglietto valido”.