Ecco tutti i numeri della sfida tra Cremonese-Torino: granata favoriti nonostante il rendimento altalenante in trasferta

Domenica 19 aprile il Torino farà visita alla Cremonese per disputare la gara valida per la 33a giornata di campionato.

Allo stadio Giovanni Zinni scenderanno in campo due squadre che stanno vivendo due periodi di forma differenti. Da una parte la Cremonese, reduce dauna sola vittoria nelle ultime 10 partite e dall’altra il Torino, che dalla nomina di D’Aversa sta mostrando un rendimento da Europa. Un successo dei granata permetterebbe alla squadra piemontese di centrare la terza vittoria consecutiva e di superare definitivamente la quota 40 punti, definita come aritmetica per la salvezza. La Cremonese dall’altra parte, dovrà cercare di invertire i risultati dell’ultimo periodo per tentare di non sprofondare nelle ultime tre posizioni della classifica, valide per la retrocessione.

Terza peggior squadra per rendimento in casa

La Cremonese, nonostante gli innesti di rilievo a inizio stagione, tra cui Jamie Vardy, ha comunque disputato un campionato altalenante. Dopo un avvio positivo, in cui la squadra lombarda si era stabilmente collocata nella parte sinistra della classifica, nella seconda metà della stagione il rendimento è progressivamente calato: la formazione guidata inizialmente da Nicola e successivamente da Giampaolo ha infatti accumulato numerosi risultati negativi, soprattutto nelle gare casalinghe. Questo andamento colloca la Cremonese tra le peggiori squadre del campionato per rendimento interno, con appena 12 punti conquistati in 15 partite, frutto di 13 gol segnati e 23 subiti.

16 punti in 16 trasferte

Dall’altra parte il Torino, ha recentemente assistito a un miglioramento di risultati, ragion per cui i granata sembrano essere i favoriti per la sfida di domenica 19 aprile. Nonostante le ultime settimane positive, i granata in trasferta hanno attraversato diverse difficoltà nel corso della stagione. Il Torino è infatti la 14esima squadra per rendimento lontano dal proprio stadio di casa, con 16 punti ottenuti in 16 giornate, con un totale di 16 gol realizzati e 30 subiti.