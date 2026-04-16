Nonostante la protesta verso la presidenza, il Torino è una delle squadre del campionato ad avere più sostegno in trasferta

Negli ultimi tempi il Torino è riuscito a invertire il trend negativo delle settimane vissute sotto la guida di Marco Baroni, grazie anche al successivo cambio in panchina.

Tuttavia, i risultati deludenti, oltre ad aver inizialmente collocato la formazione granata in una posizione di classifica complicata, hanno contribuito ad ampliare la frattura tra tifoseria e società, rendendo la riconciliazione sempre più difficile. La successiva ondata di proteste culminata con il definitivo abbandono dell’Olimpico Grande Torino da parte dei tifosi fino al termine della stagione, derby escluso, ha fatto precipitare il numero di sostenitori tra le mura di casa.

Una delle squadre più tifate in trasferta

Nonostante il prolungato periodo di assenza dallo stadio di casa, i tifosi del Torino hanno continuato a sostenere con costanza la propria squadra nelle trasferte di campionato. Grazie alla presenza numerosa registrata in diverse occasioni, il pubblico granata si colloca al terzo posto in Serie A per numero di tifosi con la media più alta in trasferta, alle spalle di Como e Napoli. Nel dettaglio, il Torino ha registrato una media di 33.169 presenze in 16 trasferte, mentre Como e Napoli hanno collezionato rispettivamente una media di 35.409 e 33.857 tifosi al seguito.

Le squadre più seguite in trasferta

Questo dato testimonia chiaramente quanto la scelta di disertare l’Stadio Olimpico Grande Torino sia legata esclusivamente alla protesta nei confronti della società, mentre in trasferta i tifosi del Torino continuano a dimostrarsi sostenitori della propria squadra, seguendola ovunque con grande partecipazione. Oltre alle altre squadre precedentemente citate, Roma, Pisa e Milan si attestano su una media di circa 32.000 tifosi per trasferta, mentre Juventus e Genoa , con circa 31.000 presenze, precedono Lecce e Inter, che si fermano intorno ai 30.000 tifosi per trasferta.

The sector ‘Curva Maratona’ of Olimpico Grande Torino stadium is left almost empty for protest during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.



