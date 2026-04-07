Con l’arrivo di D’Aversa sulla panchina granata il ritmo del Toro è da Europa, ben 3 vittorie nelle 5 partite disputate

Il Torino spunta anche la trasferta di Pisa, non in tranquillità, ma trovando ugualmente i 3 punti grazie alla rete di Ché Adams, che regala ai granata una vittoria di misura fondamentale per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo salvezza, che potrebbe presto essere raggiunto matematicamente. Intanto, D’Aversa si gode il suo Toro, che nonostante le evidenti mancanze e lacune presenti nella rosa, trova la terza vittoria dal suo arrivo sulla panchina granata.

Passo europeo

Può sembrare un paradosso, ma dati alla mano la squadra guidata dal tecnico pescarese è una delle migliori del campionato dal suo arrivo. Fino ad oggi D’Aversa ha guidato il Toro in 5 partite, vincendone 3 (contro Lazio, Parma e Pisa) e perdendo solo contro Napoli e Milan, per altro di misura. In totale, dal suo arrivo, D’Aversa ha contribuito a totalizzare 9 punti d’oro per la classifica granata. Guardando strettamente a queste 5 giornate, il Torino sarebbe addirittura quinto in classifica, dietro solamente a Napoli, Como, Juventus e Lazio, e al pari di Inter e Bologna. Questo dato spiega l’impatto e l’importanza che D’Aversa ha avuto e ancora adesso ha nello spogliatoio.

Speranze per il futuro

Con l’avvicinarsi del termine della stagione, se D’Aversa dovesse riuscire a mantenere questo ritmo, avrebbe anche le opportunità per raggiungere il risultato fatto da Vanoli lo scorso anno e questo potrebbe portare la dirigenza granata a confermarlo per la prossima stagione, dove però il tecnico dovrà essere ben consapevole degli obiettivi totalmente differenti a cui il Toro aspira. In caso di riconferma non basterà un piazzamento europeo in un ciclo di 5 partite, ma servirà ottenerlo finalmente sul totale di 38 gare, con la qualificazione a una fase a gironi europea che manca al Torino ormai da 12 anni. Ovviamente per far ciò servirà anche un calciomercato coerente con l’obiettivo.