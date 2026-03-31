Con ormai 8 partite rimaste da giocare è tempo di guardare la matematica: il Torino potrebbe giocarsi la salvezza matematica contro l’Inter

Il campionato è ormai agli sgoccioli, a breve inizierà la 31a giornata, che sarà la prima delle ultime 8 decine di sfide con cui si concluderà questa Serie A 2025/26. Proprio perché vicini alla fine è anche ora di dare uno sguardo all’aritmetica, con un Torino sempre più vicino a conquistarsi una salvezza, che fino a prima del cambio di allenatore – con l’arrivo di D’Aversa al posto di Baroni – non sembrava essere per nulla scontata.

Prima chance con l’Inter

Perché si verifichi il caso più veloce (anche se abbastanza utopico) con cui il Torino potrebbe conquistare la salvezza matematica, bisogna ipotizzare alcuni risultati, nonostante essi siano abbastanza improbabili. Ricordando che il Torino è ora a + 6 su Lecce e Cremonese terz’ultime a pari punti (27), ecco cosa dovrebbero fare i granata: gli uomini di D’Aversa dovrebbero riuscire a vincere tutte le prossime 3 partite, contro Pisa, Verona e Cremonese e nel contempo almeno una tra Lecce e Cremonese dovrebbe perdere per 3 volte di fila (per quanto difficile, è più probabile che possa accadere ai salentini, visto il calendario che recita in ordine Atalanta, Bologna e Fiorentina). Arrivati in questa situazione, il Torino sarebbe quindi a +15 sulla zona retrocessione e dovrebbe sperare di ottenere almeno un punto contro l’Inter per salvarsi matematicamente, o in alternativa la terz’ultima classificata (Lecce o Cremonese che sia) dovrebbe non vincere la sua partita della 34a giornata, altrimenti tutto sarebbe rimandato di giornata in giornata fino al verificarsi di una delle due opzioni appena citate.

Le alternative

Nel caso molto probabile in cui il Toro non vinca i tutte e 3 le prossime giornate di campionato, tutto dipenderà molto dai risultati delle squadre avversarie. È inoltre importante ricordare, che sotto al Torino non vi sono solo Lecce e Cremonese, ma anche Cagliari e Fiorentina, rispettivamente a +2 e +3 sulla zona rossa. Dunque non è impossibile che un clamoroso exploit di Cremonese e Lecce non condanni i granata, ma un’altra tra queste 2 aggiuntive concorrenti alla salvezza. Il Toro ha sicuramente la posizione più favorevole tra le 5, ma ciò non implica la necessità di ottenere quanti più risultati positivi possibili nelle prossime uscite, adagiarsi proprio adesso potrebbe essere un errore imperdonabile.