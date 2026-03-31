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Ben 13 giocatori del Torino saranno oggi impegnati con le partite delle rispettive rappresentative nazionali: 7 sono della prima squadra

Prosegue e si avvicina sempre più al termine quest’ultima sosta nazionali della stagione 2025/26, con oggi ben 13 granata che saranno in campo a difendere i colori delle loro nazionali. Una giornata ricca di impegni sia per i protagonisti della prima squadra del Torino, che per molti ragazzi provenienti dalle giovanili.

Alle 12.00 si aprirà questo ricco martedì di nazionali con la sfida tra Romania Under 19 e Danimarca Under 19, che vedrà Ceuca tra i convocati rumeni; alle 14.00 toccherà al Belgio Under 19 di Olinga, che sarà ospita dei coetanei lettoni; in seguito, alle 15.00, l’Albania Under 19 ospiterà i pari età della Norvegia, con Cekrezi che presenzierà tra le file balcaniche; poi, alle 17.30, La Turchia Under 21 di Ilkhan sarà ospitata dalla Croazia Under 21. Alle 18.00 doppio impegno, con Ewurum impegnato con il suo Malta, in trasferta, contro il Lussemburgo e la Norvegia di Pedersen che ospiterà la Svizzera.

In campo l’Under 19

Anche alle 18.30 inizieranno due sfide che vedranno coinvolte alcuni giocatori del Toro, ovvero Galles Under 19-Ungheria Under 19, con Kugyela presente per questi ultimi, e Svezia Under 21-Italia Under 21 con Njie pronto tra i ragazzi in maglia gialla. Anche alle 20.00 azzurri in campo, con l’Under 19 impegnata in trasferta contro l’Irlanda Under 19, convocatiBallanti, Bonacina e Cereser; nel frattempo sarà in campo anche la Spagna Under 21 di Obrador, che ospiterà i pari età kosovari, così come Ché Adams, in Scozia-Costa d’Avorio in programma anch’essa alle 20.30. A conludere la giornata, l’ultimo a scendere in campo sarà Ismajli nell’amichevole tra le eliminate dai play-off per i mondiali Albania e Ucraina, match in progamma alle 20:45. Infine, seppur senza granata in campo, è bene ricordare che la nazionale maggiore italiana si giocherà l’accesso al mondiale alle ore 20.45, la partita sarà in trasferita contro la Bosnia.

Alieu Njie of Torino FC looks dejected during the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.

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ultimo aggiornamento: 31-03-2026

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