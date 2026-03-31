Ben 13 giocatori del Torino saranno oggi impegnati con le partite delle rispettive rappresentative nazionali: 7 sono della prima squadra

Prosegue e si avvicina sempre più al termine quest’ultima sosta nazionali della stagione 2025/26, con oggi ben 13 granata che saranno in campo a difendere i colori delle loro nazionali. Una giornata ricca di impegni sia per i protagonisti della prima squadra del Torino, che per molti ragazzi provenienti dalle giovanili.

Alle 12.00 si aprirà questo ricco martedì di nazionali con la sfida tra Romania Under 19 e Danimarca Under 19, che vedrà Ceuca tra i convocati rumeni; alle 14.00 toccherà al Belgio Under 19 di Olinga, che sarà ospita dei coetanei lettoni; in seguito, alle 15.00, l’Albania Under 19 ospiterà i pari età della Norvegia, con Cekrezi che presenzierà tra le file balcaniche; poi, alle 17.30, La Turchia Under 21 di Ilkhan sarà ospitata dalla Croazia Under 21. Alle 18.00 doppio impegno, con Ewurum impegnato con il suo Malta, in trasferta, contro il Lussemburgo e la Norvegia di Pedersen che ospiterà la Svizzera.

In campo l’Under 19

Anche alle 18.30 inizieranno due sfide che vedranno coinvolte alcuni giocatori del Toro, ovvero Galles Under 19-Ungheria Under 19, con Kugyela presente per questi ultimi, e Svezia Under 21-Italia Under 21 con Njie pronto tra i ragazzi in maglia gialla. Anche alle 20.00 azzurri in campo, con l’Under 19 impegnata in trasferta contro l’Irlanda Under 19, convocatiBallanti, Bonacina e Cereser; nel frattempo sarà in campo anche la Spagna Under 21 di Obrador, che ospiterà i pari età kosovari, così come Ché Adams, in Scozia-Costa d’Avorio in programma anch’essa alle 20.30. A conludere la giornata, l’ultimo a scendere in campo sarà Ismajli nell’amichevole tra le eliminate dai play-off per i mondiali Albania e Ucraina, match in progamma alle 20:45. Infine, seppur senza granata in campo, è bene ricordare che la nazionale maggiore italiana si giocherà l’accesso al mondiale alle ore 20.45, la partita sarà in trasferita contro la Bosnia.