Settimana cruciale per il ritorno a disposizione di Aboukhal: il marocchino è fuori da un mese e non ha ancora ritrovato la forma

Con la sosta nazionali che sta per concludersi, il Torino si prepara a dare il via alla preparazione del match che si terrà la domenica di Pasqua all’Arena Garibaldi di Pisa contro gli ultimi classificati di questa Serie A. Nella giornata di domani ricominceranno gli allenamenti al Filadelfia e D’Aversa confida nel poter avere a disposizione l’intera rosa granata, compreso Zakaria Aboukhlal, ancora alle prese con il recupero dal proprio infortunio.

Condizione fisica ancora da recuperare

Nonostante l’infortunio del giocatore marocchino sia ormai parecchio datato – risale infatti a prima della partita contro il Genoa, ovvero a quasi un mese e mezzo fa – il numero 7 granata si è ancora allenato a parte fino alla scorsa settimana. Il danno al ginocchio è già stato totalmente smaltito, ma lo staff granata sta ancora cercando di far raggiungere ad Aboukhlal la forma fisico-atletica adatta per essere arruolato dal tecnico D’Aversa – per lui sarebbe la prima volta con l’allenatore pescarese – in vista dei prossimi impegni di campionato. Non ci sono novità al momento sulle condizioni dell’ex Tolosa, che ancora attende impaziente il reintegro in gruppo.

Aboukhlal in dubbio anche per Pisa

Proprio al netto di questo lungo recupero che il giocatore granata sta affrontando, non è detto che possa essere convocato per la trasferta di Pisa. Tutto si definirà con il ricominciare degli allenamenti, in cui si valuterà se Aboukhlal sarà o meno pronto ad affrontarli con la squadra e di conseguenza ad essere convocato per la sfida contro i toscani. Ad ogni modo, anche se ciò dovesse verificarsi, sarebbe difficile ipotizzare di vedere l’esterno granata in campo durante questo primo match: dato l’infortunio di lunga durata servirà anche molta pazienza per vedere un suo inserimento graduale nelle rotazioni del nuovo allenatore granata, che ancora non ha avuto modo di vedere all’opera il marocchino.