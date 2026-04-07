Un Vlasic un po’ in difficoltà nella trasferta toscana, il capitano si sacrifica e lotta, ma rispetto al solito non ha brillato

Una vittoria è pur sempre una vittoria ed è giusto gioire: gioisce anche Nikola Vlasic, capitano del Torino, per questa vittoria di misura maturata sul campo dell’Arena Garibaldi di Pisa, con il gol di Ché Adams a regalare la vittoria ai granata per 0-1. Tuttavia, il 10 granata non ha disputato la sua solita partita da protagonista e fuoriclasse. Vlasic ha patito il Pisa, che è stato difensivamente bravo ad arginarlo, anche se alcuni suoi stessi movimenti l’hanno messo in difficoltà.

Spesso a giocare con il piede debole

Una partita, quella di Pisa, che ha visto Vlasic molto spesso svariare sulla trequarti offensiva, spostandosi molte volte sull’out destro, zona lui meno favorevole. Il croato si è spesso ritrovato a dover rientrare sul mancino (anche per via di un’attenta fasi difensiva degli uomini di Hiljemark), suo piede meno educato, e nonostante sia uno dei giocatori del Torino maggiormente abili anche con il piede debole, le conclusioni e i traversoni tentati con il mancino hanno avuto tutte le volte scarsi risultati. In qualche modo la vittoria è comunque arrivata, ma forse un Vlasic più spostato a sinistra – dove sarebbe stato forte anche del supporto di un positivo Obrador – sarebbe potuto essere pericoloso. Tuttavia, il capitano si è sacrificato per la squadra lottando molto in fase di non possesso, segno di grande compattezza con la squadra.

Centro da cui ripartire

Ovviamente, Vlasic rimane il centro e il cuore di questa squadra, sia da punto di vista offensivo e tattico, che da quello caratteriale e di gruppo. Sarà da lui che Petrachi dovrà cercare di ripartire per costruire il Toro futuro della stagione 2026/27, ricordandosi però che alcune offerte che potrebbero arrivare per il croato potrebbero stuzzicare non poco la presidenza granata. La prestazione di Pisa ha però fatto intendere la coesione di Vlasic all’interno della squadra, nonostante una partita sporca e per lui non fantastica, si è visto comunque un carattere non da poco.