Il Torino torna a vincere lontano dall’Olimpico Grande Torino dopo 3 mesi dall’ultima volta: primo successo in trasferta per D’Aversa

Il Torino nel corso della stagione ha mostrato un rendimento decisamente incostante, caratterizzato più da giornate negative che da positive.

Tuttavia, dal rientro della pausa delle nazionali, la squadra granata è tornata a far sorridere i tifosi registrando una vittoria in trasferta che nel nuovo anno era arrivata solo una volta. L’ultimo successo lontano dall’ Olimpico Grande Torino risale infatti al 4 gennaio, in occasione della sfida contro il Verona in cui gli uomini di Baroni erano riusciti a ottenere una vittoria convincente per 3-0.

Prima vittoria per D’Aversa in trasferta

L’arrivo di D’Aversa sulla panchina del Torino ha riportato fiducia e serenità nell’ambiente granata, che prima del suo approdo era sprofondato in una profonda crisi di risultati. La vittoria contro il Pisa ha confermato i segnali di crescita della squadra, evidenziando un atteggiamento più sicuro e determinato. Sotto la guida del nuovo tecnico, il Torino ha inoltre ottenuto la sua prima vittoria in trasferta, un risultato significativo dopo un periodo complicato lontano da casa.

Le ultime trasferte

In precedenza, infatti, i granata erano stati impegnati sui campi del Milan e del Napoli, offrendo in entrambe le occasioni prestazioni complessivamente convincenti ma senza riuscire a conquistare punti. Contro un avversario più alla portata, invece, la squadra ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, mostrando maggiore concretezza e lucidità nei momenti decisivi, sostenuta anche dall’ apporto dei tifosi granata presenti in trasferta. Nell’arco del campionato il Torino prima della sfida contro il Pisa aveva collezionato solamente tre successi in trasferta, con il più recente arrivato con il Verona e i primi due arrivati contro il Sassuolo nel mese di dicembre e contro la Roma alla 3a giornata di campionato.

Ardian Ismajli of Torino FC speaks with Enzo Ebosse of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.



