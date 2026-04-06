L’esterno difensivo contro il Pisa è tornato a partecipare a un’azione da gol dopo tante settimane di errori e imprecisioni

Il Torino ha potuto beneficiare della pausa delle nazionali per recuperare energie e preparare le ultime partite del finale di stagione.

Contro il Pisa i granata sono tornati al successo grazie alla rete di Adams che è arrivata da una bella azione in cui lo scozzese ha concretizzato l’assist di Pedersen. Il norvegese infatti, dopo settimane difficili caratterizzati da tanta corsa ma poca incisività è tornato a partecipare a un’azione da gol. Sebbene la sua giocata sia stata preziosa, nel corso della gara il norvegese ha comunque disputato la sua solita gara con errori e imprecisioni che non hanno però influito sull’esito del risultato finale.

Secondo assist stagionale

Nonostante una prova altalenante, Pedersen si è guadagnato un encomio speciale dai compagni di squadra che subito dopo il gol sono andati a sostenerlo e abbracciarlo. Per il norvegese si tratta del secondo assist in stagione. Quello a Kulenovic aveva permesso al compagno di realizzare la sua prima rete in granata in occasione della gara di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo quasi tre mesi, Pedersen dopo prestazioni di voglia è finalmente riuscito a contribuire a un gol del Torino, che anche grazie a lui ha guadagnato 3 punti importanti in ottica salvezza.

Pedersen aveva messo lo zampino pure in un gol contro il Genoa quando il suo cross aveva portato Sabelli all’autorete.

Superato Lazaro nelle gerarchie

Nelle prime settimane sotto la guida di D’Aversa, Pedersen e Lazaro si sono divisi la corsia laterale destra del Torino. Tuttavia, nelle ultime settimane, il norvegese sembra aver superato l’austriaco nel ballottaggio. Sebbene la concorrenza tra Pedersen e Lazaro non sia decisamente un fattore determinante in termini realizzativi, con l’assist registrato oggi, il classe 2000 potrebbe aver definitivamente blindato il ruolo da titolare fino al termine della stagione.