Il Toro strappa 3 punti di misura a Pisa, Adams decide il match con un gol atteso più di 2 mesi; l’ultimo contro il Lecce

Buona la prima per il Toro, che trova i 3 punti a Pisa, in attesa di sfidare Verona e Cremonese, in un trittico di partite che potrebbe continuare sempre più ad avvicinare i granata verso la salvezza matematica. Prestazione non brillante degli uomini di D’Aversa contro quelli di Hiljemark, che però trovano il gol decisivo con Adams e vengono graziati da Tramoni e Stojilković, che si divorano l’1-0 pisano.

Adams in gol

Decisivo quindi il gol del 19 granata, che regala i 3 punti al club del presidente Urbano Cairo (presente a Pisa per la partita). Il gol dello scozzese era attesissimo, soprattutto dal giocatore stesso, che non trovava la via del gol in campionato dall’1 febbraio, più di 2 mesi fa. Anche in quel caso, il gol del Ché aveva regalato una vittoria di misura al Toro, con il trionfo per 1-0 contro il Lecce, nella sfida che in quel caso era casalinga per l’ancora Torino di Baroni. Con questa rete diventano 5 i suoi gol segnati in campionato, a cui sono poi da aggiungere i 2 segnati in Coppa Italia, con la doppietta alla Roma trovata all’Olimpico durante gli ottavi di finale.

Risposta a D’Aversa

Il gol di Adams è una risposta sul campo alla scelta di D’Aversa di tenerlo fuori dall’11 titolare, scelta che aveva sorpreso non poco e che non ci si aspettava dal tecnico pescarese. D’Aversa aveva deciso di optare per Kulenovic, che però non ha brillato, anzi, tutt’altro. Adams invece, appena entra cerca di creare nuove opportunità, ma soprattutto arriva al momento giusto nel posto giusto, regalando una vittoria che è più che fondamentale per il suo Torino.