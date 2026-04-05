Pisa-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale per i granata in ottica salvezza, all’interno di un finale di stagione costellato di contestazioni e malumore generale. A Pisa i granata troveranno un Pisa ultimo in classifica e che ha raccolto solo due vittorie in campionato.

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Pisa-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: st 35′ Adams (T)

Ammonito: pt 14′ Aebischer (P)

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi (st 40′ Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (st 40′ Touré), Hojholt (st 31′ Akinsanmiro), Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo (st 12′ Loyola), Meister (st 12′ Stojilkovic). A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Albiol, Piccinini, Bettazzi, Stengs. All. Hiljemark.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (st 37′ Lazaro), Prati (st 17′ Casadei), Gineitis (st 37′ Tameze), Obrador; Vlasic, Simeone (st 27′ Anjorin); Kulenovic (st 17′ Adams). A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Biraghi, Nkounkou, Ilic, Ilkhan, Njie. All. D’Aversa.

Arbitro: Zufferli di Udine; Assistenti: Vecchi e Laghezza; IV uomo: Tremolada; Var: Di Bello; Avar: Giua

Pisa-Torino: la diretta

49′ Finisce qui! Vince il Torino grazie al gol di Ché Adams!

47′ Forcing finale del Pisa

45′ 4 minuti di recupero

45′ Colpo di testa alto di Vlasic

43′ Torino che amministra

40′ SOSTITUZIONI NEL PISA: entrano Touré e Cuadrado al posto di Leris e Calabresi

37′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Lazaro e Tameze al posto di Pedersen e Gineitis

35′ Gineitis apre per Ebosse che la mette in mezzo. Pedersen sul secondo palo la rimette in mezzo e Adams a porta vuota, con tutto il corpo, non può sbagliare! Vantaggio Toro!

35′ GOOOOOOL DEL TORO! ADAMS!

35′ Gira palla il Toro

33′ Adams ci prova da fuori: brutta conclusione

31′ SOSTITUZIONE NEL PISA: entra Akinsanmiro al posto di Hojholt

30′ Mancano 15 minuti al termine del match

27′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Anjorin al posto di Simeone

25′ Fallo di Stojilkovic su Coco

24′ Gineitis da fuori con il mancino: palla a lato di poco

22′ Fallo di Vlasic su Angori

20′ Casadei! Bella palla di Adams messa in mezzo dalla destra: Casadei arriva in scivolata ma non prende bene il pallone

18′ Adesso attacca anche il Pisa e la partita si è accesa

17′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Casadei e Adams al posto di Prati e Kulenovic

14′ Errore clamoroso di Tramoni! Coco sbaglia e Tramoni gli porta via il pallone. Lui e Stojilkovic vanno verso la porta di Paleari: Tramoni sbaglia in maniera assurda il passaggio a porta vuota per il compagno!

12′ SOSTITUZIONI NEL PISA: entrano Loyola e Stojilkovic al posto di Moreo e Meister

12′ Destro di Simeone in area murato da Caracciolo

10′ Fuorigioco e fallo di Meister su Ismajli

9′ Fuorigioco di Simeone

8′ Buon momento del Torino che adesso finalmente attacca con decisione

6′ Azione personale di Vlasic in solitaria. Arrivato al limite, calcia alto con il mancino

5′ Buona chiusura difensiva di Ismajli

4′ Attacca il Torino

1′ Si riparte: muove palla il Torino

SECONDO TEMPO

46′ Finisce qui il primo tempo: partita molto noiosa e in cui non è successo nulla

45′ 1 minuto di recupero

42′ Sinistro di Gineitis murato dalla difesa del Pisa

40′ Fallo di Pedersen su Angori

37′ Tanti errori in mezzo al campo, da entrambe le parti

33′ Pedersen! Il numero 16 granata rientra e calcia con il sinistro: palla fuori di poco

32′ Aebischer calcia bene al volo con il destro in area: palla che sfiora l’incrocio dei pali

29′ Pericoloso il Pisa con Moreo in area che però non riesce a concludere

25′ Gineitis! Bella conclusione rasoterra che sfiora il palo

23′ Fallo di Prati su Moreo

20′ Partita poco bella in questi primi 20 minuti, tanti palloni alti e poca impostazione ordinata

19′ Fallo di Leris su Gineitis

17′ Gira palla il Pisa

15′ Gineitis calcia in porta la punizione da molto distante: palla parata da Semper in due tempi

14′ AMMONITO Aebischer per fallo di mano

13′ Piccolo battibecco per una rimessa laterale tra Calabresi e Gineitis con Zufferli che fa da paciere

11′ Fallo su Simeone

8′ Gira palla il Torino

4′ Primo corner della gara per il Pisa: nulla di fatto

3′ Si riprende a giocare

2′ Rimane a terra Leris dopo un contatto su Paleari

1′ Si parte! Muove palla il Pisa

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 18.00

Pisa-Torino: il prepartita

Ore 17.40 Fase finale del riscaldamento dedicata ai tiri in porta. Ancora pochi minuti e poi si parte! Presente in tribuna Urbano Cairo.

Ore 17.20 Squadre in campo per il riscaldamento.

Ore 17.05 Sono state comunicate le formazioni ufficiali. A sorpresa nel Torino in attacco non gioca Adams ma Kulenovic con Simeone e Vlasic.

Ore 16.45 I pullman delle due squadre sono arrivate alla Cetilar Arena di Pisa. A breve squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio in questa domenica di Pasqua.

Ore 16.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Pisa-Torino, l’incontro che andrà in scena all’Arena Garibaldi di Pisa. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della gara. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara.

Pisa-Torino: formazioni ufficiali

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Cuadrado, Albiol, Piccinini, Akinsanmiro, Loyola, Bettazzi, Touré, Stojilkovic, Stengs. All. Hiljemark.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Ilic, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Njie, Adams. All. D’Aversa.

Pisa-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

Pisa-Torino in diretta sarà trasmessa da DAZN e SKY. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.