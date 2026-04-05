Pisa-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Reduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale per i granata in ottica salvezza, all’interno di un finale di stagione costellato di contestazioni e malumore generale. A Pisa i granata troveranno un Pisa ultimo in classifica e che ha raccolto solo due vittorie in campionato.
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Pisa-Torino 0-1: il tabellino
Marcatore: st 35′ Adams (T)
Ammonito: pt 14′ Aebischer (P)
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi (st 40′ Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (st 40′ Touré), Hojholt (st 31′ Akinsanmiro), Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo (st 12′ Loyola), Meister (st 12′ Stojilkovic). A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Albiol, Piccinini, Bettazzi, Stengs. All. Hiljemark.
Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (st 37′ Lazaro), Prati (st 17′ Casadei), Gineitis (st 37′ Tameze), Obrador; Vlasic, Simeone (st 27′ Anjorin); Kulenovic (st 17′ Adams). A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Biraghi, Nkounkou, Ilic, Ilkhan, Njie. All. D’Aversa.
Arbitro: Zufferli di Udine; Assistenti: Vecchi e Laghezza; IV uomo: Tremolada; Var: Di Bello; Avar: Giua
Pisa-Torino: la diretta
49′ Finisce qui! Vince il Torino grazie al gol di Ché Adams!
47′ Forcing finale del Pisa
45′ 4 minuti di recupero
45′ Colpo di testa alto di Vlasic
43′ Torino che amministra
40′ SOSTITUZIONI NEL PISA: entrano Touré e Cuadrado al posto di Leris e Calabresi
37′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Lazaro e Tameze al posto di Pedersen e Gineitis
35′ Gineitis apre per Ebosse che la mette in mezzo. Pedersen sul secondo palo la rimette in mezzo e Adams a porta vuota, con tutto il corpo, non può sbagliare! Vantaggio Toro!
35′ GOOOOOOL DEL TORO! ADAMS!
35′ Gira palla il Toro
33′ Adams ci prova da fuori: brutta conclusione
31′ SOSTITUZIONE NEL PISA: entra Akinsanmiro al posto di Hojholt
30′ Mancano 15 minuti al termine del match
27′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Anjorin al posto di Simeone
25′ Fallo di Stojilkovic su Coco
24′ Gineitis da fuori con il mancino: palla a lato di poco
22′ Fallo di Vlasic su Angori
20′ Casadei! Bella palla di Adams messa in mezzo dalla destra: Casadei arriva in scivolata ma non prende bene il pallone
18′ Adesso attacca anche il Pisa e la partita si è accesa
17′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Casadei e Adams al posto di Prati e Kulenovic
14′ Errore clamoroso di Tramoni! Coco sbaglia e Tramoni gli porta via il pallone. Lui e Stojilkovic vanno verso la porta di Paleari: Tramoni sbaglia in maniera assurda il passaggio a porta vuota per il compagno!
12′ SOSTITUZIONI NEL PISA: entrano Loyola e Stojilkovic al posto di Moreo e Meister
12′ Destro di Simeone in area murato da Caracciolo
10′ Fuorigioco e fallo di Meister su Ismajli
9′ Fuorigioco di Simeone
8′ Buon momento del Torino che adesso finalmente attacca con decisione
6′ Azione personale di Vlasic in solitaria. Arrivato al limite, calcia alto con il mancino
5′ Buona chiusura difensiva di Ismajli
4′ Attacca il Torino
1′ Si riparte: muove palla il Torino
SECONDO TEMPO
46′ Finisce qui il primo tempo: partita molto noiosa e in cui non è successo nulla
45′ 1 minuto di recupero
42′ Sinistro di Gineitis murato dalla difesa del Pisa
40′ Fallo di Pedersen su Angori
37′ Tanti errori in mezzo al campo, da entrambe le parti
33′ Pedersen! Il numero 16 granata rientra e calcia con il sinistro: palla fuori di poco
32′ Aebischer calcia bene al volo con il destro in area: palla che sfiora l’incrocio dei pali
29′ Pericoloso il Pisa con Moreo in area che però non riesce a concludere
25′ Gineitis! Bella conclusione rasoterra che sfiora il palo
23′ Fallo di Prati su Moreo
20′ Partita poco bella in questi primi 20 minuti, tanti palloni alti e poca impostazione ordinata
19′ Fallo di Leris su Gineitis
17′ Gira palla il Pisa
15′ Gineitis calcia in porta la punizione da molto distante: palla parata da Semper in due tempi
14′ AMMONITO Aebischer per fallo di mano
13′ Piccolo battibecco per una rimessa laterale tra Calabresi e Gineitis con Zufferli che fa da paciere
11′ Fallo su Simeone
8′ Gira palla il Torino
4′ Primo corner della gara per il Pisa: nulla di fatto
3′ Si riprende a giocare
2′ Rimane a terra Leris dopo un contatto su Paleari
1′ Si parte! Muove palla il Pisa
PRIMO TEMPO
Squadre in campo: tra poco si parte!
Calcio d’inizio alle ore 18.00
Pisa-Torino: il prepartita
Ore 17.40 Fase finale del riscaldamento dedicata ai tiri in porta. Ancora pochi minuti e poi si parte! Presente in tribuna Urbano Cairo.
Ore 17.20 Squadre in campo per il riscaldamento.
Ore 17.05 Sono state comunicate le formazioni ufficiali. A sorpresa nel Torino in attacco non gioca Adams ma Kulenovic con Simeone e Vlasic.
Ore 16.45 I pullman delle due squadre sono arrivate alla Cetilar Arena di Pisa. A breve squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio in questa domenica di Pasqua.
Ore 16.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Pisa-Torino, l’incontro che andrà in scena all’Arena Garibaldi di Pisa. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della gara. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara.
Pisa-Torino: formazioni ufficiali
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Cuadrado, Albiol, Piccinini, Akinsanmiro, Loyola, Bettazzi, Touré, Stojilkovic, Stengs. All. Hiljemark.
Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Ilic, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Njie, Adams. All. D’Aversa.
Pisa-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming
Pisa-Torino in diretta sarà trasmessa da DAZN e SKY. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.
Che pena.
Si salva solo il risultato.
Vendi, ringrazia, vergognati e sparisci da Torino.
Rosica in silenzio
Ti passo a prendere? Porta il costume, che ci tuffiamo nella fontana di piazza Solferino.
Pensa a fare il bagnetto nella vaschetta della gabbietta.
Attenzione,Cairo non ha pagato la bolletta dell’ acqua.
Meglio un culo gelato che un gelato nel…ne parlavo tempo fa con Martin 😉
Non ricordo. Non presto grande attenzione a quel che scrivi. Ci vorrebbe un’altra vita e non ho tempo
Si stava scherzando, fatti una risata qualche volta, oggi specialmente che la Cairese ha vinto. Punti fondamentali per la salvezza, dovresti essere super soddisfatto.🏆
Se ha te piace questo calcio e questa proprietà vai pure avanti a difendere questo schifo.
Prevedibile fotocopia di Verona-Fiorentina (anche nella tempistica del gol) di ieri (come non c’era da esaltare i viola ieri… idem oggi noi…) due squadre che hanno fatto una stagione indecente con la differenza che i viola possono tornare nella conference in futuro noi solo senza una TDC al comando. Non… Leggi il resto »
Cioe’ perche’ inca***rsi col mondo vuol dire vivere male. Boh. Io comunque di salvarmi sono contento. Poi target fare fuori Cairo e tornare quello che eravamo…
Bastasse fare fuori Cairo per tornare quelli che eravamo, lo farei anch’io. Il guaio e’ che fare fuori Cairo non solo NON ci farebbe tornare dove NON eravamo gia’ piu’ da tanti anni prima che arrivasse lui ma, temo, ci farebbe tornare dove eravamo immediatamente prima che arrivasse lui… ai… Leggi il resto »
Tu? Ma mi faccia il piacere 🤣
Continua a sostenere questo schifo allora.