Sintesi e commento di Pisa-Torino, sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026

Il Torino rientrato dalla pausa delle nazionali è tornato a vincere in campionato. Il successo è timbrato Ché Adams che è tornato in gol dopo più di due mesi dall’ultima volta. Lo scozzese è stato in grado di sfruttare l’assist di Pedersen, che è tornato a partecipare a un’azione da gol. I granata portano quindi a casa i 3 punti al termine di una partita combattuta con pochi particolari spunti d’interessi decisasi solo nel finale con l’episodio che ha portato al vantaggio del Torino.

Pisa-Torino, primo tempo: poche occasioni da una parte e dall’altra

Il Pisa è tornato a giocare davanti ai propri tifosi in occasioni della domenica di Pasqua, e nei primi minuti la squadra di casa ha mostrato voglia di prendere in mano la gara con una serie di azioni offensive terminate però in modo impreciso. Dopo 10 minuti di gioco l’incontro ha mostrato un ritmo di gioco elevato con entrambe le squadre che hanno qualche difficoltà a impostare a causa del pressing offensivo delle due formazioni. Partita molto calda sul piano dell’intensità tanto che l’arbitro ha fermato il gioco al 12′ per sedare i primi contrasti tra Gineitis e Calabresi. Al 14′ Zufferli assegna la prima ammonizione a Aebischer per aver fermato l’azione dei granata con un fallo di mano. Con le difese bn posizionate entrambe le squadre hanno spesso optato per dei lanci lunghi per sorprendere gli avversari, ma alla metà del primo tempo la strategia non ha pagato. Bell’azione di Obrador al 27′ che in velocità è riuscito a ribaltare il fronte d’attacco per tentare un traversone che è stato poi deviato dalla difesa. Due minuti più tardi Angori ha messo un pallone pericoloso nell’area del Torino che non ha però impensierito Paleari. Al 32′ arriva la prima palla gol dell’incontro a favore del Pisa che è riuscito a sfruttare una rimessa lunga per arrivare a una potente conclusione di Aebischer terminata di poco larga. Il Torino al 42′ è tornato a presentarsi nei pressi dell’area di rigore del Pisa con una potente conclusione di Gineitis che si è stampata sulla schiena del difensore avversario. Al 45′ i padroni di casa sono tornati in attacco con una serie di rapide combinazioni che hanno portato una conclusione tanto potente quanto imprecisa. Termina in parità una prima frazione in cui le due squadre hanno faticato a esprimere il loro stile di gioco.

Pisa-Torino, secondo tempo: Adams la sblocca su assist di Pedersen

Come nel primo tempo, il Pisa parte subito forte con una palla in velocità verso gli attaccanti che non riescono però a controllarla facendo così sfumare una potenziale occasione pericolosa. Il Torino risponde subito con un bel cross di Pedersen per Simeone che è stato però anticipato dalla difesa. Dopo una prima frazione soporifera le due squadre stanno tendando di sbloccare il risultato con una serie di rapide azioni in contropiede. Al 6′ Vlasic prova la giocata individuale accentrandosi per tentare la botta dalla distanza che è terminata però ampliamente larga. Al 14′ Tramoni spreca un’occasione colossale sbagliando il passaggio per imbucare il compagno davanti alla porta scoperta. Azione pericolosa del Pisa che non è riuscita a beneficiare dell’errore di Coco che aveva lasciato il Torino totalmente indifeso. Al 18′ Stojikovic manda in crisi tutta la difesa granata superando anche Ismajli in dribbling e mettendo un potente cross su cui però non arriva nessuno. Solo un minuto più tardi i granata hanno sfiorato la rete con Adams che ha effettuato un bel cross per Casadei che non è però riuscito a presentarsi all’appuntamento con il pallone. Dopo un primo tempo statico la partita verso la metà della ripresa si è accesa con una rapida serie di ripartenze da una parte e dall’altra. Al 35′ dopo una decina di minuti totalmente anonimi il Torino è passato in vantaggio grazie alla rete di Adams. Lo scozzese è riuscito a sfruttare l’assist di Pedersen nel cuore dell’area di rigore per permettere ai granata di passare in vantaggio. Il Torino al termine dei 90 minuti è riuscito a espugnare l’Arena Garibaldi con la rete realizzata da Adams che ha permesso ai granata di ottenere punti chiave in ottica salvezza.