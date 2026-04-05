Le pagelle di Pisa-Torino: il Toro strappa i 3 punti in Toscana, Coco male, Adams la butta dentro sull’assist involontario di Pedersen

PALEARI 6: praticamente mai chiamato in causa e graziato da Tramoni in occasione dell’errore di Coco; nel finale attento nonostante il forcing offensivo pisano.

COCO 5: partita totalmente da rivedere del guineano, che cerca numerose verticalizzazioni, anche di prima intenzione, dove sono evidenti le lacune tecniche del giocatore. Raccapricciante il pallone perso nel secondo tempo che manda in porta Tramoni e Stojilkovic, che graziano Paleari con un passaggio altrettanto horror del 10 pisano.

ISMAJLI 6: Un paio di chiusure fondamentali a fermare sul nascere le ripartenze pisane; per il resto una gara che l’ha visto poco protagonista, complice una fase offensiva scadente dei toscani.

EBOSSE 6,5: più impreciso del solito in fase di impostazione e un po’ frettoloso nello spazzare il pallone in situazioni relativamente tranquille nel primo tempo; nel secondo tempo cambia ritmo, e mette il cross che darà a Pedersen la palla da fornire ad Adams in occasione del gol partita.

PEDERSEN 6: cambia la partita, ma la sostanza è sempre quella; tanta corsa e pochissima precisione, urge un intervento sul mercato in estate. Al 36′, però, trova l’assist che gli concede la sufficienza, nonostante probabilmente l’idea fosse quella di concludere a rete (st 38′ LAZARO SV: entra al posto di Pedersen, che si era fatto male in occasione dell’assist per il gol, troppo poco tempo per incidere).

PRATI 6: prova a districarsi nel traffico , ci riesce bene nel primo tempo, con qualche pallone perso di troppo in alcune situazioni più tranquille; prestazione comunque nei limiti della sufficienza (st 17′ CASADEI 6: non impatta a rete alla sua prima chance sul secondo palo la palla servita da Adams, dopodiché gioca una partita sufficiente, merita sicuramente più spazio).

GINEITIS 6,5: unico a creare qualche opportunità anche da fuori area, nel primo tempo neutralizzata la sua punizione dalla distanza, continua però a mancare il primo centro stagionale, con l’ultima rete che risale ad aprile 2025 (st 38′ TAMEZE SV: sostituisce uno dei migliori in campo per dare solidità difensiva dopo il gol, è però troppo poco il tempo per mettersi in mostra).

OBRADOR 6: per quanto più impacciato nel solito nel primo tempo rimane una pedina dall’importanza fondamentale e sicuramente uno dei giocatori più tecnici della rosa a disposizione di D’Aversa, fondamentale confermarlo per la prossima stagione, servono la sua corsa e le sue qualità di dribbling.

VLASIC 5,5: si sacrifica svariando moltissimo sull’out di destra – scelta difficile da capire – cercando cross e conclusioni di mancino, il risultato non è entusiasmante, anzi, tutt’altro.

KULENOVIC 5: nonostante l’importante fisicità perde alcuni duelli e non è determinante; non a caso aveva sorpreso nel pre partita la scelta di inserirlo dal 1′ al post di Adams (st 17′ ADAMS 7: Vuoi o non vuoi, quando decidi la partita sei il migliore in campo, non entra entusiasmando, ma trova il gol partita su assist di Pedersen, arrivando al momento giusto nel posto giusto per segnare a rete sguarnita).

SIMEONE 5,5: gli inserimenti ci sono, ma non gli arriva un cross realmente utilizzabile per arrivare al tiro. Tuttavia, da lui ci si aspetta molto di più. Pare molto seccato dagli errori dei compagni(st 27′ ANJORIN 5,5: entra ma nessuno se ne accorge, fino a che non si concede un folle palleggio a metà campo che porta il granata a perdere il possesso).