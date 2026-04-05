Il difensore albanese ha commentato così la vittoria del Torino arrivata al termine di una partita decisasi solamente nel finale

Ismajli, leader difensivo, ha commentato così la vittoria arrivata contro il Pisa: “Non è importante chi ha vinto il premio di MVP, ma che abbiamo portato 3 punti a casa al termine di una partita che abbiamo meritato. Siamo molto contenti perché possiamo dormire tranquilli, da quando è arrivato mister D’Aversa siamo diversi e siamo dove siamo grazie al merito di tutti quanti”.