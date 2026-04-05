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Il difensore albanese ha commentato così la vittoria del Torino arrivata al termine di una partita decisasi solamente nel finale

Ismajli, leader difensivo, ha commentato così la vittoria arrivata contro il Pisa: “Non è importante chi ha vinto il premio di MVP, ma che abbiamo portato 3 punti a casa al termine di una partita che abbiamo meritato. Siamo molto contenti perché possiamo dormire tranquilli, da quando è arrivato mister D’Aversa siamo diversi e siamo dove siamo grazie al merito di tutti quanti”.

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 05-04-2026

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valter1
valter1
4 ore fa

No, ma bisogna sottolineare che la Cairese ha vinto quasi per caso contro la squadra più scarsa del campionato, praticamente già retrocessa… senza gioco, senza tirare in porta, assetto in campo penoso, zero determinazione e garra….si salverà la Cairese solo perché ci sono 3 o 4 squadre ancora più scarse,… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
6 ore fa

Stesse parole del Cholito,ma allora lo potevate dire subito che Mutoni non valeva un c a z z o,no perché qui c’erano delle groupies che si strappavano i capelli per lui 💆.

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