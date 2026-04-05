Le formazioni ufficiali di Pisa-Torino: D’Aversa manda in campo dal primo minuto Prati e Kulenovic al posto di Ilkhan e Adams

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Pisa-Torino. Si gioca per la 31^ giornata alla Cetilar Arena in Toscana. Sono state comunicate le scelte ufficiali. Hiljemark sceglie Semper in porta e in attacco ci sono Moreo e Meister. D’Aversa invece conferma Prati in mezzo al campo e non Ilkhan. Ma la vera sorpresa è in attacco: non gioca Ché Adams, gioca Sandro Kulenovic. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Pisa-Torino: le formazioni ufficiali

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Cuadrado, Albiol, Piccinini, Akinsanmiro, Loyola, Bettazzi, Touré, Stojilkovic, Stengs. All. Hiljemark.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Ilic, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Njie, Adams. All. D’Aversa.