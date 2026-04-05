Le formazioni ufficiali di Pisa-Torino: D’Aversa manda in campo dal primo minuto Prati e Kulenovic al posto di Ilkhan e Adams
Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Pisa-Torino. Si gioca per la 31^ giornata alla Cetilar Arena in Toscana. Sono state comunicate le scelte ufficiali. Hiljemark sceglie Semper in porta e in attacco ci sono Moreo e Meister. D’Aversa invece conferma Prati in mezzo al campo e non Ilkhan. Ma la vera sorpresa è in attacco: non gioca Ché Adams, gioca Sandro Kulenovic. Di seguito, le formazioni ufficiali.
Pisa-Torino: le formazioni ufficiali
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.A disp. Scuffet, Nicolas, Coppola, Bozhinov, Cuadrado, Albiol, Piccinini, Akinsanmiro, Loyola, Bettazzi, Touré, Stojilkovic, Stengs. All. Hiljemark.
Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Ilic, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Njie, Adams. All. D’Aversa.
Una partita che sono ad ora è di una bruttezza inenarrabile, grazie D’aversa per aver messo in formazione Prati: con Lazaro in panchina, per continuare a giocare in 10 contro 11, l’unica era mettere dentro Prati. Bene così, difficilmente migliorabili.
Facciamo che ogni 10 minuti si cambia portiere, inizia Paleari, per ultimo Kulenovic. Se sì prende gol, penitenza, quello che era in porta in quel momento, resta altri 10 minuti.
Unica buona notizia non veder in campo Lazaro
Si ma c’è prati, quindi siamo sempre in 10.