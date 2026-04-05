A pochi minuti dall’inizio di Pisa-Torino l’allenatore ha parlato per commentare la sfida tra due squadre che vogliono tornare a fare punti

D’Aversa ha commentato così la forma della squadra dopo la pausa delle nazionali: “Bisogna essere realistici, siamo in una posizione di classifica dove la partita di oggi assume un’importanza tale per avvicinarci al nostro obiettivo che è quello della salvezza. Partita non semplice, ragionando anche sull’ultima disputata dal Pisa. Devo dire che da quando sono arrivato i ragazzi quotidianamente hanno sempre avuto un buon atteggiamento. E’ chiaro che quando poi commetti degli errori purtroppo le prestazioni e l’atteggiamento non ti fanno portare a casa punti”. D’Aversa si è rivelato soddisfatto dall’atteggiamento mostrato nelle ultime settimane: “Quell’atteggiamento dobbiamo averlo indipendentemente dall’avversario e oggi dobbiamo andare in campo consci delle ultime buone prestazioni e di come ci siamo sentiti a fine gara a San Siro. Quello che deve determinare è la voglia di portare a casa il risultato. Da quando sono arrivato i ragazzi stanno dimostrando quotidianamente lo spirito Toro. Sulla scelta dei titolari per la sfida di oggi: “Oggi è importante per permetterci di affrontare il resto del campionato in una certa maniera. Ho preferito la freschezza di Kulenovic per poi sfruttare le qualità di Adams a gara in corso”.