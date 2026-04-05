Il Cholito ha commentato così l’importanza di questa sfida per il Torino che cercherà di conquistare punti preziosi per centrare la salvezza

Il Cholito Simeone ha commentato così l’imminente sfida tra Pisa-Torino: “Sono tutte partite determinanti, mancano ancora poche partite, quindi tutte saranno importanti. D’Aversa sta facendo un grande lavoro insieme alla squadra. Dopo l’esonero di un allenatore la colpa è di tutta la squadra. Il nuovo allenatore ha cercato di potenziare tutti i giocatori in campo, ora stiamo avendo più occasioni e i risultati si stanno vedendo. Questo è un posto che fa parte della storia della famiglia. Mio papà ha iniziato qua, è un grande posto per la famiglia. Abbiamo anche amici qua, è la prima volta per me, sarà speciale”.