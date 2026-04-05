Ecco i giocatori convocati da Hiljemark e D’Aversa per Pisa-Torino in programma domenica 5 aprile alle 18
Dopo la sconfitta in trasferta contro il Milan, la seconda di fila, il Torino di D’Aversa sarà ospite del Pisa, in una gara importante per il discorso salvezza. I nerazzurri arrivano invece dallo scivolone in trasferta contro il Como, in cui i lariani si sono imposti per 6-0. Il tecnico dei granata dovrà fare a meno di Zapata che ha subito un infortunio muscolare mentre Hiljemark ha recuperato Scuffet.
Pisa-Torino, i convocati di Hiljemark
Ecco l’elenco dei convocati del Pisa:
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol
Centrocampisti: Leris, Hojholt, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Aebischer, Loyola, Piccinini, Bettazzi
Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Stojilkovic.
Pisa-Torino, i convocati di D’Aversa
Tra i convocati di D’Aversa torna Njie, assenti Aboukhlal e Zapata
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Prati
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone