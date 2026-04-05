Ecco i giocatori convocati da Hiljemark e D’Aversa per Pisa-Torino in programma domenica 5 aprile alle 18

Dopo la sconfitta in trasferta contro il Milan, la seconda di fila, il Torino di D’Aversa sarà ospite del Pisa, in una gara importante per il discorso salvezza. I nerazzurri arrivano invece dallo scivolone in trasferta contro il Como, in cui i lariani si sono imposti per 6-0. Il tecnico dei granata dovrà fare a meno di Zapata che ha subito un infortunio muscolare mentre Hiljemark ha recuperato Scuffet.

Pisa-Torino, i convocati di Hiljemark

Ecco l’elenco dei convocati del Pisa:

Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet

Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol

Centrocampisti: Leris, Hojholt, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Aebischer, Loyola, Piccinini, Bettazzi

Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Stojilkovic.

Pisa-Torino, i convocati di D’Aversa

Tra i convocati di D’Aversa torna Njie, assenti Aboukhlal e Zapata

Portieri: Israel, Paleari, Siviero

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Prati

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone