Il Toro sarà ospite del Pisa in occasione della 31a giornata: nerazzurri in vantaggio nei precedenti in Toscana

Archiviata la sosta per le nazionali, per il Toro è tempo di rituffarsi nel campionato, dove lo attende un finale di stagione delicato. Con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, i granata si preparano al rush conclusivo con un obiettivo chiaro: aumentare il margine di sicurezza già a partire dal prossimo impegno. Oggi, infatti, il Torino sarà di scena a Pisa, sul campo dei nerazzurri allenati da Hiljemark, attualmente ultimi in classifica. I precedenti in Toscana sorridono ai padroni di casa: su 12 confronti disputati, il Toro ha ottenuto una sola vittoria, a fronte di 6 successi del Pisa e 5 pareggi.

L’ultimo incrocio tra Pisa e Torino in Toscana

Per ritrovare l’ultimo incrocio in Toscana tra Pisa e Torino bisogna tornare alla stagione 1990/91, quando i granata erano guidati da Mondonico e i nerazzurri da Lucescu. Il 16 dicembre 1990, alla 13ª giornata di Serie A, il Pisa si impose per 2-0 grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Padovano e Piovanelli. A centrocampo, tra le fila dei toscani, figurava anche il “Cholo” Simeone, oggi allenatore dell’Atletico Madrid.

L’unica vittoria granata a Pisa nel segno di Selvaggi

Per risalire all’ultima – e unica – vittoria granata a Pisa in Serie A bisogna invece tornare addirittura alla stagione 1982/83. In quell’occasione, alla 14ª giornata, il Torino di Bersellini superò in trasferta il Pisa di Luis Vinicio grazie alla rete di Franco Selvaggi all’ 80esimo minuto.

Il primo precedente: stagione 1921/22

Il primo precedente assoluto tra le due squadre coincide anche con la sconfitta più pesante subita dal Toro a Pisa. Nella stagione 1921/22, alla 19ª giornata, i toscani si imposero per 4-1 grazie alle doppiette di Tornabuoni e Gnerucci, mentre per i granata andò a segno l’attaccante Aldo Falchi.