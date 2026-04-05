Il Toro fa visita al Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro
Reduce dalla sconfitta contro il Milan e dalla pausa per le nazionali, il Torino si prepara alla trasferta di Pisa contro gli uomini di Hiljemark in occasione della 31a giornata di Serie A. Partita significativa per la sagione granata contro il fanalino di coda Pisa, per avvicinarsi sempre di più alla salvezza aritmetica.
L’incontro potrà essere visto su DAZN e Sky. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.