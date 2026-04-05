Il 66 granata è tornato dalla pausa nazionali dopo essere stato determinante, ancora una volta, con un gol messo a segno

Quello di Gineitis continua a essere un grande paradosso rappresentato dal fatto che il ragazzo continui a performare con la Lituania facendo più fatica con il Torino. Se durante la stagione scorsa e allo stesso numero di giornate di quella corrente aveva siglato 3 gol, in questa la musica è diversa tanto che il numero dei gol è ancora fermo sullo 0. In questa stagione, Il centrocampista granata ha disputato, fin’ora, 22 gare di cui 16 da titolare senza riuscire a risultare incisivo davanti alla porta, salvo l’assist messo a referto a Firenze che ha permesso al Toro di strappare un punto nel finale di gara. Nonostante il poco contributo offerto al club, che durante un’intervista in ritiro il calciatore ha rimarcato di voler dare, anche durante questa sosta nazionali il lituano è stato decisivo con un gran gol messo a segno contro la Moldavia, salendo a 3 in stagione con la propria nazionale.

Gineitis, giocatore dai gol pesanti

Il centrocampista granata la scorsa stagione ha siglato 3 reti con il Torino, testimoniandosi determinante in fase offensiva con gol pesanti come quelli contro Fiorentina, Lazio e Milan. Il litune, dopo un inizio di stagione complicato, ha cambiato marcia nel girone di ritorno dove con i suoi gol ha permesso ai granata di ottenere 5 punti totali. Un rendimento che, rispetto a quello di questa stagione, è risultato complessivamente equilibrato se rapportato con quello in nazionale dove ha siglato 2 reti.

Il Torino ha bisogno del giocatore visto in Nazionale

Ora che il ragazzo è tornato a Torino dopo la pausa ritrova D’Aversa che, da quando è allenatore del Torino, lo ha schierato sempre titolare a discapito di Casadei. Il litune deve fare tesoro della fiducia del tecnico e trasformarla in prestazioni convincenti e soprattutto in gol che, in campionato, gli manca da più di un anno.