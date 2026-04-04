Vlasic guida il Torino, Tramoni cerca riscatto: la sfida di Pisa passa inevitabilmente dai due numeri dieci

Archiviata la sosta per le nazionali, per il Torino è tempo di tornare in campo in vista del rush finale di stagione, in cui l’obiettivo sarà allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La sfida di domenica contro il Pisa di Hiljemark rappresenta già, in questo senso, un impegno fondamentale. Fanalino di coda del campionato, i nerazzurri non sono riusciti, nel corso dell’anno, a trovare risorse importanti dai propri interpreti.

Dopo i 13 gol realizzati in Serie B nella passata stagione, ci si aspettava molto di più soprattutto da Tramoni, chiamato a essere il leader tecnico e il fantasista della squadra. Tuttavia, anche a causa di una proposta di gioco tutt’altro che propositiva, non è riuscito a incidere con continuità nel corso dell’annata.

Tramoni-Vlasic, stesse funzioni ma con risultati opposti

In Pisa-Torino, il duello che spicca maggiormente è proprio quello a distanza con il numero 10 granata Vlasic, autore invece di una stagione di alto livello, da vero trascinatore. Un confronto che si svilupperà più sul piano tattico che su quello diretto, visto che i due saranno chiamati a svolgere funzioni simili per le rispettive squadre.

Il francese, infatti, non ha ancora trovato una collocazione stabile nel corso della stagione e anche la sua titolarità non è mai stata del tutto certa in casa Pisa. Per la sfida contro il Toro, però, Hiljemark sembra intenzionato a schierarlo nei tre di centrocampo della linea a cinque, speculare a quella granata.

Il duello

Tramoni sarà quindi chiamato a interpretare un ruolo di rifinitura e collegamento tra centrocampo e attacco, lo stesso che Vlasic ha ricoperto per gran parte della stagione nel Toro. Due interpreti con caratteristiche ed esperienza differenti, ma destinati ad agire con compiti molto simili.

Ancora una volta, Vlasic sarà chiamato a innescare le punte e ad accendere il gioco con la sua qualità. Molte delle chance delle rispettive squadre in questo finale di stagione passeranno inevitabilmente dai due numeri dieci.