La probabile formazione del Torino contro il Pisa: difesa confermata, Ché Adams accanto al Cholito

In occasione della 31a giornata di Serie A il Torino di D’Aversa sarà ospite del Pisa domenica pomeriggio all’Arena Garibaldi alle ore 18.00. Pochi i ballottaggi e i dubbi in casa granata, con D’Aversa che sembra intenzionato a schierare gli stessi undici scesi in campo contro il Milan. La formazione titolare, al netto dell’indisponibilità di Zapata, non dovrebbe infatti subire stravolgimenti particolari.

Difesa confermata in blocco

Anche per la sfida contro il Pisa, D’Aversa si affiderà ormai al solito 3-4-2-1. Confermato Paleari in porta, ma, in generale, tutto il pacchetto difensivo va verso la riconferma, con Ebosse, Ismajli e Coco pronti nuovamente a partire dal primo minuto. Sulla corsia destra Pedersen parte ancora una volta favorito su Lazaro. A sinistra, invece, spazio nuovamente a Obrador, che dovrebbe essere ancora il prescelto per una maglia da titolare.

Prati parte ancora una volta in vantaggio

L’unico ballottaggio da monitorare, ancora una volta, è quello a centrocampo. Oltre al confermatissimo Vlasic, è testa a testa tra Prati e Ilkhan per affiancare Gineitis in mediana. L’italiano parte infatti ancora una volta in vantaggio, ma la sensazione è che il ballottaggio con il turco sia uno di quelli che D’Aversa non è ancora riuscito a risolvere del tutto, ed è soggetto anche alle caratteristiche dell’avversario. In attacco confermato Simeone, Adams al suo fianco, data l’indisponibilità di Zapata.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione che schiererà D’Aversa contro il Pisa:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Njie, Kulenovic. All: D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal, Zapata