La probabile formazione del Pisa per la sfida contro il Torino: Aebischer titolare, si rivede anche Calabresi

In occasione della 31a giornata di Serie A il Torino sarà ospite del Pisa nel match di domenica pomeriggio dell’Arena Garibaldi. Per la gara di stasera alle ore 18:00 Hiljemark non potrà contare su Denoon, Vural e Marin, indisponibili, e su Durosinmi squalificato. In seguito, le probabili scelte del tecnico dei nerazzurri.

Esterni confermati, si rivede Calabresi in difesa

Rispetto alla precedente sfida contro il Como prima della sosta, terminata 5-0 in favore dei lariani, Hiljemark dovrebbe andare a confermare gran parte del blocco difensivo del suo classico 3-5-2. In porta ci sarà nuovamente Nicolas, con Canestrelli e Caracciolo confermatissimi. La novità dovrebbe invece essere Calabresi al posto di Albiol, con lo spagnolo verso la panchina. Sulle corsie esterne confermati Angori a sinistra e Leris a destra, con Idrissa Toure ormai arretrato molto nelle gerarchie.

Tramoni da “falso centrocampista”

Rispetto alla sfida contro il Como, i maggiori cambi dovrebbero essere a centrocampo per Hiljemark. Hojholt e Akinsanmiro dovrebbero infatti lasciare il posto a Aebischer e Tramoni, con quest’ultimo che partirebbe da “finto centrocampista” nella linea a cinque, svolgendo quel lavoro di collegamento tra i reparti, simile a quello svolto da Vlasic nel Torino. Confermato, invece, Loyola. In attacco, data la squalifica di Durosinmi, il tandem prescelto dovrebbe essere Moreo-Meister.

La probabile formazione del Pisa

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Hiljemark per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione del Pisa (3-5-2): Nicolas, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Scuffet, Semper, Coppola, Bozhinov, Cuadrado, Albiol, Piccinini, Akinsanmiro, Hojholt, Bettazzi, Touré, Stojilkovic, Stengs All. Hiljemark.

Indisponibili: Lorran, Iling-Junior, Denoon, Vural, Marin

Squalificati: Durosinmi