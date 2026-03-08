Con quella di Napoli sono sei le trasferte giocate nel 2026 dal Torino: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte

Torino in difficoltà in questa Serie A 2025/2026. Una stagione che sta per giungere al termine visto che mancano solo più 10 partite. 28 sono andate e il Toro si ritrova a lottare per non retrocedere. D’Aversa ha portato entusiasmo in un gruppo che era terrorizzato dalla sua ombra e contro la Lazio sono arrivati 3 punti che hanno fatto respirare tutti. Ma niente è ancora fatto e bisogna tenere gli occhi aperti. Nulla toglie però l’amarezza per una stagione molto deludente. In questo contesto il trend del 2026 è negativo in trasferta. Tutto era partito bene, con la partita del 4 gennaio 2026: Hellas Verona-Torino 0-3. Ma poi non è più stata vinta una partita in trasferta.

Trend negativo

Nel 2026 il Torino ha giocato 6 partite in trasferta. Sono arrivate 4 sconfitte in queste 6 partite. Solo 1 vittoria e 1 pareggio. L’unica vittoria è stata appunto la prima partita del 2026 giocata in trasferta al Bentegodi. Poi il crollo. Atalanta-Torino 2-0, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Torino 2-2, Genoa-Torino 3-0 e Napoli-Torino 2-1. 6 gol fatti e 15 subiti. Numeri non positivi che confermano il trend negativo in trasferta. La vittoria in trasferta non arriva da più di due mesi.

Nel 2025…

Numeri migliori invece nel 2025 in trasferta, dove si sono giocate 17 partite di cui 9 appunto fuori casa. I granata ne hanno perse 4, ma ne hanno vinte 3 e pareggiate 2. 11 gol fatti e 13 gol subiti. Numeri addirittura migliori che in casa. In casa infatti nel 2025 il Torino ha giocato 8 partite e ne ha vinte 2, pareggiate 2 e perse 4. Solo 6 gol fatti e 9 subiti. Questo il bilancio delle 17 partite (9 in trasferta e 8 in casa), giocate dal Torino nella Serie A 2025/2026. Dopo Verona nel 2026 c’è stato il crollo che ha portato anche all’esonero di Marco Baroni e prima aveva portato a quello di Davide Vagnati.