Contro la loro ex squadra, i giocatori del Napoli hanno disputato un’ottima partita, riuscendo spesso a mettere in difficoltà i granata

Il Napoli, dopo un breve periodo di difficoltà, è riuscito a centrare il secondo successo consecutivo in campionato.

A contribuire a questi risultati sono stati anche i giocatori che fino a poco tempo fa vestivano la maglia granata. Su tutti, Buongiorno ed Elmas hanno disputato un’ottima gara contro la loro ex squadra, spesso bloccando sul nascere i tentativi offensivi del Torino e risultando decisivi anche in fase offensiva. Anche Milinkovic-Savic, sebbene sia stato spesso impreciso in alcune occasioni, non ha mai commesso errori gravi e nulla ha potuto sulla rete realizzata da Casadei.

“Sant’Elmas” punisce la sua ex squadra

Dall’inizio della stagione, Elmas non era ancora riuscito a segnare, ma contro il Torino il macedone ha finalmente mostrato le sue qualità sotto porta proprio contro la sua ex squadra. La sua prestazione è stata intensa e attenta, culminata con la rete del 2-0, poi decisiva per il successo finale del Napoli. L’importante contributo del giocatore è stato sottolineato anche da Conte nel post-partita, che lo ha definito prezioso: “Non ci dimentichiamo di ‘sant’Elmas’, dovremo fargli una statua. Ragazzo che capisce di calcio, duttile, per fortuna che abbiamo trovato lui”.

Buongiorno torna ai suoi livelli contro il Torino

Nelle ultime settimane il Napoli aveva concesso numerose occasioni offensive agli avversari, anche a causa di un periodo non brillante vissuto da Buongiorno. L’ex difensore del Torino, tuttavia, è tornato ai suoi livelli proprio contro i granata, in una partita in cui ha saputo contenere gli attaccanti del Torino senza quasi mai concedere spazi per impostare azioni pericolose. In secondo piano è passata invece la prestazione di Milinković-Savić, che nei pochi momenti in cui è stato chiamato in causa si è mostrato incerto e approssimativo, condizione che gli attaccanti granata non hanno saputo sfruttare, riuscendo raramente a tentare conclusioni verso la sua porta.