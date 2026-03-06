Le parole del tecnico azzurro ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Torino

Termina 2-1 la sfida del Maradona. Il Napoli resiste all’assalto finale del Toro e difende il punteggio portando a casa i tre punti. Al termine della sfida sono arrivate le parole del tecnico dei partenopei Antonio Conte ai microfoni di DAZN.

Al netto del gol subito cosa la rende più contento stasera?

“Mi rende contento il fatto che anche se mancano giocatori importanti come Lobotka e tanti altri, non perdiamo mai il nostro modo di essere e la nostra mentalità. Va dato merito ai ragazzi perché nell’emergenza c’è sempre stata una grande risposta da parte loro. Gilmour ha fatto una prova magistrale oggi, sono stati tutti bravi e abbiamo dominato, per poi complicarcela da soli alla fine. Tre punti importanti contro il Torino, che è una buona squadra.”

Alisson Santos se lo aspettava così decisivo da subito?

“Frank e De Bruyne sembra non se ne siano mai andati, ma se ne sono andati. La forza della squadra è che non abbiamo mai cercato l’alibi delle assenze, abbiamo vinto la Supercoppa e siamo sempre rimasti nella zona alta della classifica e non era scontato. Scott potrebbe allenarsi la prossima settimana e speriamo di recuperare anche lui. Kevin e Romelu devono ritrovare la miglior condizione. Alisson è un ragazzo che sta entrando nei meccanismi, dobbiamo cercare di portarlo nelle zone di campo a lui preferite. Gli chiedo di non essere timido, oggi non lo è stato ma in altre partite sì. Mi arrabbio se fa la cosa semplice quando ha delle grandi caratteristiche nel saltare l’uomo. Siamo contenti e aspettiamo anche i progressi di Giovane. Non ci dimentichiamo di “sant’Elmas”, dovremo fargli una statua. Ragazzo che capisce di cacio, duttile, per fortuna che abbiamo trovato lui.”