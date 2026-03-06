Il centrocampista granata ha commentato così la prestazione della squadra al termine della sconfitta contro il Napoli

Al termine della sconfitta contro il Napoli, Casadei ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sua prova e quella del Torino: “Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità. La sconfitta rimane, perché alla fine abbiamo portato a casa 0 punti ma siamo consapevoli che abbiamo fatto una buona prestazione. Il primo gol ci ha dato un po’ di vita, purtroppo non abbiamo trovato il secondo ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Siamo in una situazione delicata, è stata una stagione complicata con tanti alti e bassi, è un momento complesso della nostra stagione”. Sulle richieste di D’Aversa dal suo arrivo: “Ci ha chiesto l’atteggiamento per andare in campo con la cattiveria giusta. A me piace inserirmi e attaccare lo spazio, in situazioni come queste avere le possibilità per aiutare la squadra. Ci sono tanti momenti, tanti aspetti, quindi uno non può basarsi solo sul finalizzare. Cercherò di fare più gol possibili per aiutare la squadra a fare risultato. Speriamo che il prossimo gol arrivi con una vittoria”.

La conferenza stampa

Come giudichi la prova del Torino?

“Tutto sommato è stata una partita dove abbiamo lottato. Sappiamo della loro qualità, sono una squadra forte, è stata una partita difficile. Nel finale non siamo riusciti a pareggiarla ma penso che possiamo essere comunque contenti della prova, ci abbiamo creduto fino alla fine”.

Cosa vi ha messo più in difficoltà?

“Il Napoli è una squadra forte, ogni giocatore può mettere in difficoltà, sono una squadra con grande qualità, chi entra in campo può fare la differenza”.

Dove ti vedi meglio in campo?

“Penso di poter giocare sia da mediano che da trequartista per sfruttare le occasioni per inserirmi e rendermi utile per la squadra”.

Cosa ti manca per giocare di più in campo?

“Io cerco semplicemente di dare il massimo quando vado in campo e allenarmi bene. E’ giusto che il mister faccia le sue decisioni, quello che posso fare è allenarmi bene e cercare di giocare bene le partite”.