Le parole del tecnico granata dopo l’incontro disputato contro i partenopei al Maradona: prova difficile contro un avversario superiore

D’Aversa, l’allenatore del Torino, ha commentato così la prestazione della squadra granata al termine della sfida contro il Napoli: “Io credo che il primo tempo ci siamo trovati sotto quando potevamo fare meglio, poi credo che, nonostante il secondo gol subito, la squadra non abbia mollato. Recriminiamo perché le occasioni le abbiamo avute anche noi ma la differenza l’ha fatta la determinazione. Oltre all’analisi tecnica, D’Aversa ha sottolineato quanto sia importante lavorare sull’atteggiamento e sulla voglia di non arrendersi: “Bisogna andare in campo con coraggio: oggi i ragazzi hanno cercato di fare la partita contro un avversario importante. Dobbiamo cercare di far girare gli episodi dalla nostra parte, lavoreremo per risalire in classifica nelle prossime settimane. Il secondo gol era evitabile, è stato bravo l’attaccante nello smarcarsi ma ci vuole più cattiveria. Sull’errore tecnico si può lavorare, sull’atteggiamento meno, e da questo punto di vista posso dire che i ragazzi hanno dato tutto, quindi sono soddisfatto“.