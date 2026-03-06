Napoli-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo l’importante vittoria contro la Lazio di Sarri, il Torino di D’Aversa si appresta a fare visita al Napoli di Antonio Conte in una partita delicata per entrambe le squadre. I partenopei hanno bisogno di punti per restare in corsa Champions mentre i granata sono a caccia di punti preziosi per la corsa salvezza. Dunque, il Torino è chiamato all’impresa questa sera tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Torino: il prepartita

Ore 20.37 È iniziata l’esibizione di Sal Da Vinci: il cantane napoletano canta “Per sempre sì”

Ore 20.30 Manca un quarto d’ora all’inizio dell’incontro. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per lasciare spazio all’esibizione di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. Contestualmente, l speaker sta annunciando le formazioni ufficiali

Ore 20.07 Il Torino segue in Napoli sul campo accompagnato dai fischi dei tifosi

Ore 19.56 I portieri di Napoli e Torino sono entrati in campo e hanno iniziato le operazioni di riscaldamento

Ore 19.30 I pullman sono arrivati allo stadio, tra poco l’annuncio delle formazioni che inizieranno poi il riscaldamento sul campo del Maradona

Ore 18:45 Mancano due ore al fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Intorno al Maradona ci sono già tanti tifosi pronti ad assistere al match. Sono attesi i due pullman che arriveranno nella prossima mezz’ora. A seguire i giocatori faranno la solita ricognizione sul campo prima di iniziare le operazioni di riscaldamento.

Napoli-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Torino in diretta sarà trasmessa da DAZN. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Spinazzola, Elmas, Gilmour, Politano; Alisson Santos, Vergara, Hojlund. A disp: Meret, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Beukema, Anguissa, De Bruyne, Giovane, Lukaku. All. Conte.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Prati, Lazaro; Vlasic, Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Pedersen, Tameze, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Kulenovic, Njie, Adams. All. D’Aversa.

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio ore 20:45.