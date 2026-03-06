Sintesi e commento di Napoli-Torino: Alisson Santos punisce il Toro dopo 7′, Elmas chiude il match contro un Toro non pervenuta

Il Toro subisce nel primo tempo e prova a reagire, ma nel secondo tempo la squadra sembra non essere scesa in campo, il Napoli domina e vince 2-1, con le reti di Alisson Santos e quello dell’ex di Elmas, inutile il gol nel finale di Casadei. Una partita che ha messo in luce i numerosissimi limiti tecnici di diversi giocatori granata: su tutti Lazaro, Pedersen e Coco.

Napoli-Torino, il primo tempo: Alisson Santos batte un Paleari poco reattivo

Per la sfida contro il Napoli D’Aversa inserisce gli stessi 11 della partita contro la Lazio di domenica scorsa. In difesa confermato anche Ebosse assieme a Coco e Ismajli, ormai guida del centro della difesa granata; ancora panchina per Maripan. Zapata vince il ballottaggio con Adams e Kulenovic per accompagnare l’ex-azzurro Simeone nella gara del Maradona. Confermato anche l’assetto che vede Vlasic in posizione più avanzata affiancato a Simeone, con il capito Zapata a muoversi sulla profondità e a ricevere i lanci lunghi di Paleari.

La partita inizia subito in salita per il Torino, che dopo soli 7′ minuti subisce gol da Alisson Santos, su una conclusione rasoterra che infilza sul primo palo un Paleari non super reattivo sulla conclusione, comunque potente, del brasiliano da poco arrivato al Napoli. I granata provano a reagire all’11’ con un tiro da fiori area di Vlasic che in due tempo Milinkovic riesce ad addomesticare. Al 16′ è di nuovo Vlasic protagonista, con una conclusione di controbalzo su sviluppi di corner, il diagonale viene parato da Milinkovic-Savic. Il Napoli torna a bussare al 25′ con un tiro di sinistro di Hojlund, palla che termina larga sul fondo. Poco dopo D’Aversa invita Simeone e Zapata a scambiarsi, con il colombiano spostato verso sinistra e viceversa con il Cholito sulla destra. Al 35′ chance gigante per il Napoli, con il primo dribbling vincente di Politano su Obrador e il cross per Hojlund, che stacca di testane manda di pochissimo alto. Un primo tempo approcciato non malissimo dal Torino, ma con alcune scelte in fase offensiva da rivedere e poca velocità nella manovra del pallone.

Napoli-Torino, il secondo tempo: Elmas chiude i giochi, non basta Casadei

Ad inizio ripresa esce Vergara per problema alla pianta del piede ed entra Anguissa. Al 4′ minuto Paleari respinge il tiro di Alisson Santos da fuori area. Hojlund va a un passo dal raddoppio all’8′, Paleari gli chiude lo specchio della porta. All’11’ Lazaro cestina clamorosamente un’azione molto promettente dei granata. Subito dopo inspiegabile la scelta di sostituire Obrador e non l’austriaco con Pedersen. Al 15′ minuto di nuovo forte tiro di Alisson Santos dalla stessa mattonella del gol ma questa volta Paleari respinge (non bene), Gilmour manca il tap-in vincente. Al 21′ Buongiorno sfiora il gol dell’ex con un colpo di testa sul secondo palo deviato in corner dalla schiena di Pedersen. Al 28′ arriva il raddoppio partenopeo, con il gol dell’ex di Elmas, che con un destro di controbalzo da dentro l’area ha il killer instinct per battere Paleari. Riassunto del secondo tempo granata, l’occasione sprecata (seppur in fuorigioco) da Adams al 35′, con lo scozzese che ha perso il tempo per calciare in area di rigore. Toro non pervenuto nella ripresa, Napoli aggressivo con Politano che sfiora il tris su punizione al 38′, decisivo in tuffo Paleari. Infine, al 41′ Anjorin si divora un gol già fatto su un cross che l’aveva messo tutto solo davanti a Milinkovic-Savic, “tirando” addosso al serbo. Cambia tutto al 42′ con l’incornata vincente di Casadei su sviluppi di calcio d’angolo: 2-1. Al 44′ Adams non calcia davanti a Milinkovic, mancando l’appuntamento con il pareggio, finale orgoglioso del Toro. Finisce 2-1 per il Napoli, troppo corto il tentativo finale granata.