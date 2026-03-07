Le parole del difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, dopo la vittoria della squadra di Conte contro il Torino

Intervista dopo la vittoria del Napoli, Buongiorno ha parlato della squadra azzurra ma pure del Torino: “È sempre una partita speciale per me perché sono nato e cresciuto a Torino” , ha spiegato il difensore. Che poi ha aggiunto:”Al di là di questo sono molto contento della prestazione del Napoli. L’assetto difensivo era un po’ inusuale ma mi sono trovato benissimo, ci siamo mossi bene anche grazie all’aiuto dei quinti e abbiamo lavorato molto su questa soluzione. Sono abituato a giocare sia da braccetto che da centrale. È importantissimo aver recuperato giocatori come Anguissa e De Bruyne, ci danno qualità e forza nei duelli a centrocampo. Siamo contenti dei rientri e per la classifica guarderemo partita dopo partita cercando di arrivare più in alto possibile”.

Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the Serie A football match between Torino FC and SSC Napoli.





