”Urbano Cairo dai non vendere, resta qui”: durante la sfida tra Juventus e Pisa si è levato il coro di sfottò da parte della tifoseria bianconera. Come già accaduto nei mesi scorsi, pure questa sera, all’indomani della sconfitta di Napoli e in un momento di forte contestazione, la tifoseria della Juventus ha scelto di intonare il coro con il chiaro intento di canzonare la tifoseria granata. “Urbano Cairo resta con noi” é l’altro coro che si è udito durante il match.