La contestazione non si fermerà: biglietti a 5 euro e inviti alle scuole per riempire il Grande Torino

La protesta dei tifosi del Torino contro la società non accenna a diminuire e sembra destinata a proseguire anche nelle prossime settimane. Nel tentativo di riavvicinare il pubblico alla squadra, il club granata ha deciso di lanciare nuove iniziative sui propri canali ufficiali, proponendo offerte e promozioni per incentivare la presenza allo stadio Olimpico Grande Torino.

Le nuove promozioni per i tifosi

Nonostante questi tentativi, la Curva Maratona ha scelto di proseguire con lo sciopero del tifo iniziato ormai da diverse settimane. La società ha comunque deciso di introdurre ulteriori agevolazioni per cercare di riportare più tifosi sugli spalti, puntando in particolare sui più giovani e sugli abbonati. Per la prossima gara, infatti, gli studenti delle scuole superiori potranno acquistare il proprio biglietto al prezzo speciale di 5 euro, mentre i possessori della tessera Cuore Granata avranno la possibilità di comprare fino a quattro biglietti allo stesso prezzo ridotto di 5 euro ciascuno.