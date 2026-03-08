Valentino Lazaro del Torino è in tilt, eppure gioca sempre: a Napoli per l’austriaco una partita molto negativa

In questa complicata stagione per il Torino ci sono molti giocatori che non sanno rendendo e che stanno deludendo. Uno di questi è Valentino Lazaro, esterno che può essere impiegato sia a destra che a sinistra. L’esterno austriaco sta vivendo un momento di difficoltà ed è in tilt. A Napoli una prova molto negativa e non è la prima del campionato: nonostante ciò continua a giocare. Lo scorso anno Vanoli lo aveva fatto giocare per tutta la seconda parte di stagione come esterno destro ma più avanzato nel suo 4-2-3-1. Lì dava equilibrio e aveva ben performato. Ma quest’anno prima con Baroni e adesso con D’Aversa, non sta facendo bene. Punta poco gli avversari e spesso e volentieri viene superato facilmente. Basti pensare a Genoa-Torino. De Rossi non aveva mai schierato Norton-Cuffy a sinistra. Ma contro i granata lo ha fatto e dopo pochi minuti ha segnato il gol dell’1-0 proprio sfruttando un errore in chiusura in ritardo di Lazaro.

Napoli partita piena di errori

Contro il Napoli Lazaro è partito titolare sulla fascia destra. Poi si è spostato a sinistra quando è entrato Pedersen al posto di Obrador. Su 5 cross tentati, solo 1 è andato a buon fine. Su 4 duelli affrontati, solo 2 sono stati vinti. E infine ha perso 16 palloni. Sono tanti. Ha perso il duello con Politano su quella fascia nel secondo tempo, che ha anche fornito l’assist di testa per il raddoppio di Elmas. Una partita da dimenticare. Male a Genova, un po’ meglio contro la Lazio e poi male di nuovo a Napoli.

Il futuro

Il suo futuro è tutto da decifrare e questa potrebbe essere la sua ultima stagione al Torino. Infatti il contratto è in scadenza il 30 giugno del 2026. L’ultimo prolungamento è stato fatto il 7 marzo del 2025 per un ulteriore anno. Mancano adesso 10 partite alla fine del campionato, con una salvezza ancora da conquistare. Lazaro avrà sicuramente altre possibilità e dovrà convincere il Torino a proporre un eventuale rinnovo.