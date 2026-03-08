Raccordo tra i reparti, giocate, leadership e idee: nel buio del Toro brilla ancora una volta il croato

Poche luci e molte ombre. La delicata trasferta contro il Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio all’esordio di D’Aversa, non era certo l’occasione più semplice per il nuovo tecnico e per la squadra per dimostrare una crescita rispetto alla gestione Baroni.

Al netto di una prestazione non brillante dei granata, il fatto di essere usciti dal Maradona con qualche rimpianto rappresenta comunque un segnale positivo rispetto alle ultime uscite. Numerosi i punti deboli del Toro nella serata: dalla prova incolore di Zapata e Simeone alle prestazioni insufficienti di Lazaro ed Ebosse.

Tra le ombre, però, si intravede anche un raggio di luce. Ancora una volta Vlasic si è infatti confermato il granata più brillante della serata. Pur senza segnare e senza entrare direttamente nell’azione del gol di Casadei, il croato si è caricato la squadra sulle spalle.

Vlasic, prova di spessore contro il Napoli

Dalla fine del 2025 in poi Vlasic sembra aver compiuto quel salto di qualità da leader che in molti gli chiedevano da tempo, riuscendo a offrire con continuità prestazioni di personalità e responsabilità.

Ieri, in una partita in cui il Toro è apparso spesso inoffensivo in attacco – complice la prova opaca di Zapata e Simeone – Vlasic è stato l’unico a impensierire Milinkovic-Savic. Tiri dalla distanza, giocate, lavoro di raccordo tra i reparti e, soprattutto, idee: il numero 10 è stato l’unico a provarci davvero, cercando con insistenza il dialogo con i compagni.

Giocate e passaggi chiave: Vlasic sempre più leader

Anche senza trovare il gol, l’ex West Ham è riuscito comunque a dare il suo contributo, provando a servire e ad imbucare i compagni.

Emblematico, ad esempio, quanto accaduto al 90’: dopo una partita di grande sacrificio, Vlasic ha avuto ancora la lucidità di servire Adams con un filtrante che lo ha messo tutto solo davanti al portiere del Napoli, prima di sbagliare il controllo che avrebbe potuto portare al potenziale 2-2.

L’ennesima prestazione da sottolineare per il centrocampista, al di là del risultato.

Nikola Vlasic



