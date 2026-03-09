Con lunedì 9 marzo 2026 si apre la settimana che porta a Torino-Parma di venerdì: continua lo sciopero del tifo organizzato

Con lunedì 9 marzo 2026 inizia la settimana che porta a Torino-Parma. Come accaduto lo scorso venerdì, anche nella 29^ giornata di Serie A il Torino scende in campo nell’anticipo del venerdì sera. Venerdì 6 marzo alle ore 20:45 si gioca Torino-Parma. Ovviamente allo Stadio Olimpico Grande Torino. In vista di questa partita, continua lo sciopero del tifo organizzato granata. Anche in questa partita, la Curva Maratona sarà deserta. Questa protesta ormai va avanti da diverso tempo e proseguirà a oltranza. Nel mirino tutti: società e giocatori. Non è servito il cambio in dirigenza (Petrachi al posto di Vagnati). E non è servito nemmeno quello in panchina (D’Aversa al posto di Baroni). I tifosi del Toro sono stufi e non ne possono più. Oltre alla Maratona, è previsto un deserto anche negli altri settori con pochissimi tifosi allo stadio. La società ha quindi messo in vendita i biglietti a prezzi irrisori, provando anche a coinvolgere le scuole.

Le partite in uno stadio vuoto

Torino che lotta ancora per la salvezza e non può stare tranquillo anche se contro la Lazio sono arrivati i 3 punti. Proprio in Torino-Lazio 2-0, è andata in scena la terza partita senza tifosi. Nemmeno quelli della Lazio erano presenti e la partita è andata in scena nel silenzio più totale. Stessa cosa per quanto riguarda Torino-Bologna 1-2. Invece in Torino-Lecce 1-0 erano presenti molti tifosi salentini e si sentivano solo loro.

Il confronto non è servito

Tifosi granata che invece si muovono in trasferta. E così è stato in Genoa-Torino 3-0. Di ritorno dalla trasferta, c’è stato un confronto ma le parti non si sono ricongiunte: la protesta continua. Anche Alberto Paleari ha parlato di questo: “Mi dispiace che nel momento del bisogno i tifosi abbiano scelto di non venire, avremmo bisogno di una mano in più. Il mister ha cercato di far capire loro questo ma loro hanno ribadito di non voler ritornare. Abbiamo trovato un bel muro, dispiace, spero che con partite come questa possano tornare allo stadio. Sono sincero, quando la Maratona canta già all’inizio della partita è bellissimo”. Queste parole sono state rilasciate in conferenza stampa dopo la Lazio.