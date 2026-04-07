Sandro Kulenovic a sorpresa ha giocato titolare in Pisa-Torino: occasione non sfruttata per l’attaccante croato

Pisa-Torino non è stata di certo una partita entusiasmante. Ma l’importante è che per il Torino siano arrivati i 3 punti. La salvezza adesso è sempre più vicina. Partita che poteva tranquillamente finire 0-0, ma che è stata decisa da un gol di Adams a 10 minuti dal termine. D’Aversa si è affidato ai suoi titolari, ma l’unica sorpresa è stata in attacco. Con Vlasic e Simeone non ha giocato titolare Adams ma bensì Sandro Kulenovic. Prima volta da titolare con il nuovo allenatore granata per il numero 17 croato. Occasione non sfruttata. L’intesa con il Cholito non si è creata nel corso del match. Nessuna occasione pericolosa e tante volte è caduto per terra durante contrasti e protezione di palla. Ci si aspettava di più.

Adams prende la scena

La sua partita è durata fino al 17′ della ripresa. Poi al suo posto è entrato Adams che si è preso la scena ed è stato il match winner. Kulenovic non è bocciato, ma solo rimandato. C’è anche da dire che lui come Simeone non ha avuto molti palloni giocabili. 9 partite da quando è arrivato al Torino a gennaio: 8 le ha giocate. 3 da titolare e 5 da subentrato. Le 3 da titolare così suddivise: 2 con Baroni e 1 con D’Aversa proprio contro il Pisa. 1 assist contro il Parma da subentrato e 2 cartellini gialli contro Parma e Lazio. Ancora a secco in Serie A, ma in Coppa Italia invece ha trovato subito il gol a Monza in Inter-Torino 2-1.

Riscatto vicino

Sul mercato vale circa 4 milioni di euro. I granata per averlo in prestito hanno speso 500 mila euro. In caso di salvezza, che si avvicina e non di poco con la vittoria alla Cetilar Arena, c’è l’obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Sarà presto quindi un giocatore di proprietà del Torino. Quest’anno alla Dinamo Zagabria ha segnato 10 gol, la scorsa stagione, sempre alla Dinamo Zagabria, in 47 partite ufficiali ne ha segnati invece 25. Ha tempo di mostrare il suo valore, già a partire da adesso con l’infortunio di Zapata.