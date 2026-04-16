Si avvicina Cremonese-Torino, in programma domenica: sfida dell’ex per Tony Sanabria, e vecchie conoscenze sulla panchina grigiorossa

Il Torino è pronto a compiere l’ultimo passo, se ancora fosse necessario, per rendere ancor più certa la propria salvezza dalla retrocessione in Serie B. Per riuscirci dovrà imporsi sulla Cremonese, che si trova invece nel nucleo centrale della lotta per evitare di classificarsi tra le ultime 3. Una vittoria porterebbe il Torino a un punto dalla salvezza matematica.

Cremonese-Torino: quanti ex!

Nella sfida che vedrà contrapposti i grigiorossi e i granata tanti ex giocatori (e non solo) del Torino sfideranno il loro passato. Su tutti Tony Sanabria, che la scorsa estate ha lasciato il Toro proprio direzione Cremona, dove ha già totalizzato 22 presenze, condite però da un solo gol e un solo assist. Per lui bellissimi ricordi con la maglia del Torino, 137 presenze in 4 stagioni e mezzo (dal 2021 fino al 2025), ben 30 gol e 11 assist. Con il Toro Sanabria ha trovato la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, quella del 2022/23, in cui totalizzò ben 12 gol, suo record personale.

Oltre a Sanabria anche Bonazzoli si prepara a sfidare il suo vecchio club, con i granata 20 presenze nell’annata 2020/21, con 2 reti e 2 assist in stagione.

Ecco Giampaolo

Seppur Bonazzoli abbia cambiato squadra più volte dall’addio al Torino, l’allenatore è nuovamente lo stesso: Marco Giampaolo. L’allenatore dei grigiorossi è subentrato sulla panchina dei lombardi lo scorso 18 marzo, al posto di un altro ex-Torino, Davide Nicola. Per lui, con il Torino esperienza da dimenticare nella stagione 2020/21, con esonero il 18 gennaio proprio a favore del subentro di Davide Nicola. Ora, il tecnico abruzzese riaffronta il Torino da avversario nel tentativo di fare lo sgambetto ai granata e tenere vive le proprie speranze di salvezza.