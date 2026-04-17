Ilkhan attende il ritorno in campo, magari anche dal 1′, contro la Cremonese D’Aversa potrebbe ridargli una chance

Con una salvezza ormai quasi assicurata, D’Aversa punta a cercare la riconferma come allenatore del Torino per la prossima stagione, ma tuttavia le ultime 5 partite di campionato (derby escluso) potranno essere anche terreno fertile per nuovi esperimenti in mezzo al campo e qualche ritorno per chi nelle ultime uscite ha trovato meno spazio. Tra quelli che sperano in ciò sicuramente c’è Emirhan Ilkhan, che attende con ansia il ritorno in campo.

2 giornate senza giocare

Dopo tanto tempo, il centrocampista turco si è trovato per 2 partite consecutive a non mettere piede in campo (contro Pisa e Verona); infatti, la sua ultima apparizione risale al 21 marzo, contro il Milan, dove Ilkhan era subentrato a gara in corso giocando comunque meno di mezzora (27′). L’ultima titolarità, invece, fa riferimento alla giornata precedente, quando conquisto un posto tra i titolari per la sfida contro il Parma, vinta per ben 4-1 dai granata anche grazie ad un’ottima prestazione del 6 granata, che però dopo quel giorno non ha più iniziato una partita stando in campo fin dall’inizio. Non a caso il confronto con Prati vede un Ilkhan penalizzato lato minutaggio, con soli 103′ totalizzati sotto la guida di D’Aversa per l’ex Besiktas contro i 362′ del numero 4 granata.

Quel posto, ora, ha più contendenti

Nelle ultime giornate, D’Aversa ha mostrato di poter giocare non solo con il classico play (Prati-Ilkhan) e una mezz’ala, ma di poter abbinare due di queste, come Gineitis e Casadei, sfruttando la duttilità del lituano, compagno che Ilkhan difficilmente potrà sostituire, visto il ruolo di certezza che ha il 66 nelle gerarchie del tecnico pescarese. La sfida del classe 2004 sarà quindi con Casadei, forte delle ultime prestazioni e del gol partita segnato contro l’Hellas Verona, ma il turco ha dimostrato di poter essere determinante in momenti in cui la concorrenza era altrettanto alta e potrebbe distinguersi anche in questa circostanza.