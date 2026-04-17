Petrachi titolare per la Cremo, la vittoria del 2022 e la batosta del 1994: i precedenti di Cremonese-Torino

Reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, il Torino si prepara ad affrontare la trasferta di Cremona, dove lo attende una Cremonese alla disperata ricerca di punti salvezza. I girigiorossi hanno infatti vinto solo una delle precedenti 17 uscite in campionato e si trovano in questo momento al terzultimo posto, a pari punti con il Lecce. I precedenti in Serie A allo Zini sorridono ai granata: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

L’ultimo confronto allo Zini

L’ultimo confronto risale alla stagione 2022/23: il 27 agosto, alla terza giornata, il Torino di Juric si impose per 2-1 sulla Cremonese di Alvini. A sbloccare la gara fu Vlasic nel primo tempo; il raddoppio arrivò nella ripresa, quando Vojvoda servì a Radonjic l’assist per il 2-0. I padroni di casa accorciarono le distanze all’80’ con Sernicola, ma senza riuscire a evitare la sconfitta. A fine stagione, la Cremonese retrocederà poi in Serie B.

Il pesante ko del 1994

La sconfitta più pesante del Torino contro la Cremonese in Lombardia resta quella della stagione 1994/95: il Toro di Sonetti fu travolto 3-0 allo Zini dalla squadra di Luigi Simoni. La partita si decise interamente nel primo tempo: Pirri aprì le marcature al 18’, Tentoni raddoppiò al 39’ ed Enrico Chiesa chiuse i conti al 45’.

Il pareggio del 1995 contro Petrachi

Un precedente curioso riguarda anche l’attuale direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi. Nella stagione 1995/96, il Torino di Scoglio affrontò la Cremonese di Simoni il 23 dicembre 1995. Allo Zini, tra le fila grigiorosse, Petrachi partì titolare largo a destra nel 3-5-2. Dopo il vantaggio firmato da Giandebiaggi, Abedi Pelé fissò il risultato sull’1-1 al 79’.