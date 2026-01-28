Il norvegese e l’austriaco sono tra i giocatori che hanno disputato più minuti in campo senza mettere a referto neanche una rete

Il rendimento altalenante del Torino è legato anche agli scarsi numeri realizzativi degli esterni che, nel 3-5-2 di Baroni, dovrebbero invece avere un ruolo determinante in fase offensiva.

Pedersen e Lazaro, principali interpreti del ruolo, hanno disputato gran parte delle partite stagionali senza mai riuscire a incidere con giocate brillanti. I due giocatori hanno fornito complessivamente soltanto due contributi realizzativi, entrambi messi a referto da Lazaro.

Ancora a secco di gol con la maglia granata

Mentre Lazaro può essere considerato uno dei veterani dell’attuale Torino, con tre stagioni alle spalle con la maglia granata, Pedersen sta disputando la sua seconda annata in granata. Per entrambi si tratta di periodi decisamente lunghi, e nonostante le numerose occasioni avute, nessuno dei due ha mai segnato una rete in campionato. L’austriaco e il norvegese rientrano tra i giocatori della Serie A ad aver trascorso più minuti in campo senza trovare il gol, un record negativo che si trascinano ormai da diverse stagioni.

Tre granata in vetta alla classifica dei giocatori senza gol in Serie A

Attualmente sono tre i difensori di proprietà del Torino che giocano ancora in Serie A senza aver mai segnato un gol. A guidare questa speciale classifica c’è Walukiewicz, attuale terzino del Sassuolo in prestito. Il polacco, con le maglie di Cagliari, Empoli, Torino e Sassuolo, ha collezionato 130 presenze in campionato, per un totale di 11.607 minuti in campo senza andare a rete. Subito dietro troviamo Gallo del Lecce, mentre a chiudere il podio c’è Lazaro. L’austriaco, tra Inter e Torino, ha disputato 118 partite per un totale di 10.403 minuti senza segnare. Più in basso, al sesto posto, si colloca Pedersen, che con Sassuolo e Torino ha accumulato 73 presenze e 5.666 minuti senza trovare il gol. Un dato che mette in luce le difficoltà offensive di alcuni esterni e difensori granata, evidenziando come, nonostante i tanti minuti in campo, il contributo realizzativo resti ancora decisamente limitato.