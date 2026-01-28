Il difensore granata nonostante il rendimento deludente delle ultime settimane è stato rinnovato dalla società

La difesa del Torino è uno dei reparti più fragili oltre che della squadra anche del campionato di Serie A. I 40 gol subiti infatti, testimoniano il rendimento altalenante che la retroguardia granata è stata in grado di offrire nel corso della stagione.

Per cercare di invertire questi risultati, la società del Torino è tornata ad agire sul mercato per tentare di rinforzare e dare più profondità alla retroguardia. In attesa delle ufficialità delle operazioni in entrata, la dirigenza granata, nonostante un rendimento decisamente negativo, ha voluto rinnovare il contratto di Coco fino al 2029.

Un rinnovo nonostante un rendimento in calo

Il rinnovo di Coco è stato un chiaro segnale da parte della società che ha deciso di continuare a puntare su di lui nel prossimo futuro. Questa scelta, probabilmente dettata dalla penuria di giocatori disponibili, potrebbe far discutere dal momento che nelle ultime settimane il giocatore equatorial guineano ha fornito prestazioni lontane dalla sufficienza. Contro il Como, sebbene l’intera squadra abbia mostrato evidenti limiti, Coco è stato spesso coinvolto in azioni che hanno contribuito al costante incremento del vantaggio dei lariani.

Si attende il riscatto sul campo

A seguito della fiducia che la società granata ha voluto ridare a Coco, il difensore sarà ora chiamato a ripagare le aspettative sul campo, in vista della prossima sfida contro il Lecce, al momento una delle dirette concorrenti del Torino. L’infortunio di Ismajli ha reso evidenti ancora una volta i limiti della rosa granata, e per questo, Coco così come tutti gli altri giocatori, sarà chiamato a cercare la conferma sul campo dopo la recente prestazione negativa. Per l’equatorial guineano si tratterà ora dell’occasione per cercare il riscatto e dimostrare alla società di poter rappresentare una pedina preziosa nel progetto tecnico del Torino.