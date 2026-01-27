Nell’appuntamento su DAZN di Open VAR l’ex-arbitro Dino Tommasi ha confermato la decisione di Feliciani nel concedere rigore al Como

Nel solito appuntamento di Open VAR, su DAZN, l’ex-arbitro Dino Tommasi ha analizzato l’episodio dubbio che ha sancito il momentaneo 3-0 di Como-Torino, con il presunto fallo di mano in area di rigore di Maripan sul tiro di Douviaks. L’ospite delegato dall’AIA si è espresso così: “Non rivela il fatto che abbia toccato un’altra parte del corpo. Il fallo di mano è chiaro, questo è un caso chiaro“. Fa un intervento a chiudere, facendo muro con la mano, è un rigore solare”.