E’ stato esposto uno striscione di cordoglio da parte della curva Maratona per Davide Borgione, tragicamente scomparso qualche giorno fa

Alcuni esponenti della curva Maratona hanno esposto uno striscione di cordoglio nei pressi del Filadelfia in memoria di Davide Borgione. Il ragazzo 19enne è scomparso nella notte del 24 gennaio dopo aver sbattuto violentemente la testa a seguito di una caduta dalla bici, anche se sono ancora in corso accertamenti. Nelle ultime ore stanno emergendo ulteriori particolari circa il tragico decesso del giovane tifoso granata e la curva Maratona ha voluto porgere il suo cordoglio, oltre che centrare il punto della disgrazia. “Ad ucciderti è stata l’indifferenza ciao Davide”.

Di seguito la foto: