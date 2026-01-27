Toro.it

E’ stato esposto uno striscione di cordoglio da parte della curva Maratona per Davide Borgione, tragicamente scomparso qualche giorno fa

Alcuni esponenti della curva Maratona hanno esposto uno striscione di cordoglio nei pressi del Filadelfia in memoria di Davide Borgione. Il ragazzo 19enne è scomparso nella notte del 24 gennaio dopo aver sbattuto violentemente la testa a seguito di una caduta dalla bici, anche se sono ancora in corso accertamenti. Nelle ultime ore stanno emergendo ulteriori particolari circa il tragico decesso del giovane tifoso granata e la curva Maratona ha voluto porgere il suo cordoglio, oltre che centrare il punto della disgrazia. “Ad ucciderti è stata l’indifferenza ciao Davide”.

Di seguito la foto:

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 27-01-2026

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
marco ruda
marco ruda
35 minuti fa

riposa in pace Davide.Da lassu veglia sui tuoi cari che avranno bisogno di tanta tantissima forza per continuare a vivere.
non ci sono parole per definire quel verme che ti ha derubato

Giontonygranata
Giontonygranata
51 minuti fa

Dateci i nomi di quei due infami.

ale_maroon79
ale_maroon79
1 ora fa

Notizia agghiacciante nella sua crudezza : un ragazzo cade e batte la testa e poco dopo un tale si avvicina a lui, per terra agonizzante, per derubarlo invece di aiutarlo. Riposa in pace, povero ragazzo. E a quel verme che lo ha rapinato mentre era a terra auguro di fare… Leggi il resto »

Toro, UFFICIALE il rinnovo di contratto di Saul Coco fino al 2029

Sondaggio / Per il 91% dei lettori è stato sbagliato confermare Baroni