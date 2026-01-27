Il Torino comunica il rinnovo di contratto di Saul Coco fino al 30 giugno 2029
Novità in casa Toro. Tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, il Toro ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Saul Coco fino al 30 giugno 2029. Di seguito, il comunicato ufficiale.
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña fino al 30 giugno 2029.
Il programma di rafforzamento cocontinua, in settimana previsto anche il reintegro di Asslani…
ottimo, così a Giugno lo vendiamo a 30 milioni ai russi.
Mwahaa aha hah aha hah ah ah ah.
Scherzi a parte, non posso sopravvivere ad altre due stagioni con quel carciofo.
altro modo x provocare