Il Torino comunica il rinnovo di contratto di Saul Coco fino al 30 giugno 2029

Novità in casa Toro. Tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, il Toro ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Saul Coco fino al 30 giugno 2029. Di seguito, il comunicato ufficiale.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña fino al 30 giugno 2029.

Saul Coco of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Pisa SC.

ultimo aggiornamento: 27-01-2026

Cup
Cup
4 minuti fa

Il programma di rafforzamento cocontinua, in settimana previsto anche il reintegro di Asslani…

oroToro
oroToro
6 minuti fa

ottimo, così a Giugno lo vendiamo a 30 milioni ai russi.
Mwahaa aha hah aha hah ah ah ah.
Scherzi a parte, non posso sopravvivere ad altre due stagioni con quel carciofo.

Last edited 5 minuti fa by oroToro
madde71
madde71
14 minuti fa

altro modo x provocare

